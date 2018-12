Troels Mylenberg: Julen er tvivlens fest - måske

Hen mod afslutningen af samtalebogen "Det, du ikke forstår, gør dig klogere" kredser de tre vise mænd - Tor Nørretranders, Rane Willerslev og Svend Brinkmann - om begrebet tvivl. Ordene falder i samtaleform over flere sider, og der reflekteres lystigt og dybt, men tilbage står, at de alle tre hylder tvivlen. Og savner den. Tvivlen som motor for forskningen og fordybelsen, tvivlen som menneskets egentlige drivkraft. Tvivlen som den egentlige mangelvare i politik. I såvel bred som smal forstand.

Som Svend Brinkmann siger det i bogen:

"Vi lever i en kultur, hvor vi primært lærer at vide. Men måske er det at tvivle en færdighed, simpelthen, som vi bør fokusere mere på. Tvivl er fundamentet for kritisk tænkning, det er en rokken ved selvfølgelighederne."

Det er klogt sagt, klogt observeret, og de to øvrige samtalepartnere i bogen er enige. Tvivlen er en mangelvare i dagens fokuserede samfund, hvor evnen til at turde løbe en risiko, viljen til at tænke sager igennem og modet til at turde erkende, at svarene hverken er enkle eller entydige, ikke er i høj kurs.

Faktisk er de tre kloge mænd i samtalebogen ikke alene om at savne tvivlen. Masser af udtalelser, begivenheder og debatter viser klart, at det lige præcis også er det, som vi danskere ønsker. Der er for meget pres på alle steder, synes vi. For mange test og fokus på facit frem for proces i skolerne, for meget pres på de studerende, for mange managementkonsulenter på arbejdet, der påstår, at det eneste konstante er forandring, og at vi alle derfor skal være mere robuste og gøre os klar til omstillinger hele tiden. For meget af det.

Vi drømmer om mere ro på, og paradoksalt nok har vi aldrig haft mere travlt (synes vi i hvert fald), selv om vi jo i et historisk perspektiv aldrig har haft mere fritid. Vi ønsker tid til refleksion. Tid til at tvivle og til at lede efter svar. Tid til at opsøge det nye, til at omfavne nye erkendelser. Tid til at leve livet til fulde.

Over for det står så, hvad vi rent faktisk gør.

Vi bruger for eksempel stadig mindre tid i køkkenet på at lave vores egen mad, viser en spritny undersøgelse. Men aldrig har vi været mere optaget af andres mad. Vi dyrker mesterkokke, ved alt om gluten, elsker "Den Store Bagedyst" med al dens udstilling af grundighed og talent, lapper kogebøger i os, mens vi samtidig har fået rugbrødsmad med spegepølse ind som vores foretrukne aftensmad.

Vi er bekymret for klimaet, og vi synes, at nogen bør gøre noget. Men vores egen årlige tur til Thailand skal de ikke tage fra os.

Og politikerne vælger vi ikke til, vi vælger dem fra. Vi stemmer på dem, vi mindst ikke kan lide, for vi stoler ikke rigtig på nogen af dem. De er alle anløbne på den ene eller anden måde.

De skal helst ikke skifte mening om noget og da slet ikke parti. Selv om langt de fleste af os på ingen måde til evig til vil binde os til at stemme på det samme eller for den sags skyld mene det samme.

Og så vil vi have klare svar. Gør dog noget. Byg flere spor på motorvejen, styrk den kollektive trafik, investér i sundhedsvæsenet med supersygehuse, men glem ikke det lokale. Og sørg nu for, at det hele ikke går i stå, mens der bygges.

Giv os flere pædagoger, men hæv ikke skatten. De ældre skal have det bedre, men pas på med udenlandsk arbejdskraft. De store spørgsmål skal klares i samarbejde i den store verden, men giv for guds skyld ikke afkald på vores selvbestemmelse. Og kom nu i gang. Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor går det så langsomt, spørger vi, mens vi kræver mere ro. Hvorfor skal alt gå så hurtigt, spørger vi og ignorerer denne uges undersøgelse fra Rockwoolfonden, der viser, at vi har fået mere fritid og bruger den på det, vi siger, vi ikke har nok tid til, nemlig vores familie.

Men hvem bærer skylden og ansvaret for, at tvivlen ikke er til stede? Hvem kan give plads til den i politik? Måske os alle. Dig og mig og os. For mens det vil være nemt at sige, at det er politikerne, der er noget galt med, har vi jo de politikere, vi fortjener. De forsøger såmænd bare at efterkomme de ønsker om klare svar, løfter, der overholdes og reformer, der gør godt for de fleste, som de fornemmer at vi, vælgerne, kræver.

For kræver, det gør vi. Kræver at de - altså dem oppe på Rådhuset, inde på Christiansborg (bag de tykke mure, som vi altid siger) eller dem nede i Bruxelles - gør noget. At de har svar parat og i øvrigt gør det, og kun det, de siger.

Fair nok, måske. Men alligevel, hvor er den plads til tvivl, som vi ønsker os. Tvivlens nådegave. Den tvivl, der rokker ved selvfølgelighederne, som Svend Brinkmann siger det. For hvem tror egentlig på, at vores verden er sat sammen af selvfølgeligheder? Hvem tror på, at den verden, som vi trods alt er enige om, er kompliceret at få hold på, kan styres med enkle svar og hurtige og selvfølgelige løsninger?

Jeg gør ikke. Hvad med dig? Er du ikke bare lidt i tvivl? Måske skal vi ønske os lidt mere tvivl til jul. Og gå den i møde i forvisningen om, at den er kommet for at blive, og at den skal være velkommen.