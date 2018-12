"Da vi købte skibet, blev der kun lavet tre regler: 1) Vi vil sejle med så mange mennesker, som der til enhver tid kan være ombord, og skibet skal hellere være lidt overfyldt end have for få med. 2) Vi vil sejle så langt væk i verden, vi kan. 3) Hvis vi nogen sinde bliver uenige (hvad vi heldigvis aldrig blev), så skal den af os, der har lyst til at sejle længst væk, have ret", skrev Kløvedal i erindringsbogen.

Et livs privilegium

Hans forældre blev skilt, da han var syv år gammel, og moderen døde, da han var 11 år. Resten af barndommen og de første ungdomsår tilbragte han på børnehjem, hos en plejefamilie og på kostskole.

"Man må erkende, at man som individ dybest set er alene under stjernerne, hvilket ikke er det samme som at være ensom. At insistere på at have sit eget indre rum betyder også, at man anser alle mennesker for at være unikke", lød Troels Kløvedals erfaring.

Han kom i lære som skibsbygger, skiftede til elektriker og gik ind i handelsflåden, inden han sprang videre til en karriere som scenemester, regissør, instruktør- og fotografassistent på dansk film og tv.

"Det har været mit livs privilegium, at jeg altid kun har beskæftiget mig med det, jeg syntes var spændende og interessant", konstaterede han, der boede i det legendariske kollektiv Maos Lyst i København, når han ikke sejlede.

"Vi ved alle sammen, hvad kærlighed til et andet menneske er, men i Maos Lyst oplevede vi alle en kærlighed til hinanden, som var os ganske ukendt. Hvad der var i luften mellem os, har jeg tit spekuleret på, men tidsånden har helt sikkert været medvirkende. Dengang talte man meget om gode vibrationer, men det var noget meget større, der opstod imellem os, noget, som viste sig at være et afsæt for os i hele vores forståelse af ikke bare venskaber, men også af det samfund, der omgav os. Vi inspirerede hinanden på en helt fantastisk måde, og under os lå der ligesom en tro på, at fælles lykke er større lykke".