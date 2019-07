Miljøstyrelsen har givet sin endelige godkendelse til, at gasledningen Baltic Pipe må graves ned fra Houstrup Strand i Vestjylland til Faxe på Sjælland. Dermed skal der inden for få år strømme naturgas fra Norge til Polen gennem den danske muld til stor bekymring for landmænd og borgere.

Gasledning: Efter en lang proces med mange bekymringer fra borgere, landmænd og organisationer, har Miljøstyrelsen nu givet sin endelig tilladelse til, at den kæmpemæssige gasledning Baltic Pipe må graves ned på tværs af landet.

- Baltic Pipe projektet på land kan etableres og drives uden uacceptable påvirkninger af mennesker, miljøet og samfundet mv., skriver Miljøstyrelsen i sin endelige VVM-tilladelse, der også peger på, at der aldrig i Danmark har været ulykker på gastransmissionsnettet, hvor mennesker er kommet til skade.

Miljøstyrelsen skriver dog, at det kun kan ske under forudsætning af, at bygherren Energinet gennemfører visse afværgeforanstaltninger og tager en række hensyn til mennesker, natur og miljø. VVM-tilladelsen, der blev offentliggjort fredag, betyder, at der i oktober 2022 bliver åbnet for transport af naturgas fra norske gasfelter i Nordsøen til Polen via Danmark. Gassen skal strømme gennem en cirka 210 kilometer nyetableret gasrørledning fra Houstrup Strand i Vestjylland til Faxe på Sjælland, hvorfra den skal føres videre gennem Østersøen til Polen.

- Det er en stor milepæl for os. Det giver os noget ro, at vi ved, at vi kan køre videre med projektet, siger projektleder Søren Juul Larsen fra Energinet.