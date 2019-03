4. marts udkommer Ole Sønnichsens nye bog, "One Dollar Man". Det har været et større projekt for forfatteren, der måtte samle 16.000 dokumenter i Nebraska og Michigan for at finde frem til historien om en dansk helt, der for de fleste danskere er ukendt.

Ny bog: Ole Sønnichsen er som forfatter kendt for sine biografier af kendte danskere, som for eksempel Joachim Boldsen, Johannes Møllehave og Dirch Passer. Han har tidligere skrevet om danskere, som udvandrede til USA, i bøgerne "Rejsen til Amerika". Nu har han lavet et portræt af en hidtil glemt dansker, som udvandrede og blev en helt set med amerikanske øjne. Det tog Ole Sønnichsen seks år, flere besøg til amerikanske stater og en gennemgang af mere end 16.000 dokumenter at finde frem til William S. Knudsen, der blandt andet nåede at blive et af de rigeste mennesker i USA i sin tid. Men historien om William S. Knudsen handler ikke kun om rigdom. Bogen "One Dollar Man" handler nemlig primært om en dansker, der arbejdede for en dollar om året, da den amerikanske præsident Roosevelt personligt bad ham om hjælp under anden verdenskrig.

With a friendly smile and hearty handshake, President Franklin D. Roosevelt greeted William S. Knudsen, president of General Motors Corps., when the latter arrived at the White House for the first meeting of the new National Defense Commission in Washington on May 30, 1940. Knudsen was named in charge of industrial production for the president

Ukendt dansker Det kan virke ganske utroligt, at en dansk mand, som blandt andet har været på forsiden af Time Magazine, er stort set ukendt i Danmark. I efterkrigstidens USA var danskeren til gengæld en berømt og respekteret mand, og den første civile mand i USA til nogensinde at kunne kalde sig for trestjernet general. Det blev han, da præsident Roosevelt havde brug for danskerens hjælp under anden verdenskrig. Gennem sit arbejde hos blandt andet Ford og Chevrolet havde William S. Knudsen med stor succes optimeret samlebåndsproduktionen, og det ville Roosevelt bruge i kampen mod Nazityskland. Forfatteren mener, at der er tre hovedårsager til, at vi i Danmark ikke er så bevidste om William S. Knudsens betydning i verdenshistorien. - For det første dør han kort efter krigen, i april 1948. Derfor er han der ikke selv til at fortælle sin historie videre. Dernæst var han ikke krigshelt i traditionel forstand, som de krigshelte, vi typisk kender fra slagmarkerne, fortæller Sønnichsen, der også mener, at det er væsentligt at Knudsen tilbragte en stor del af sit liv i USA. - I forhold til Danmark er han blevet glemt, fordi han stod uden for befolkningens fælles bevidsthed. For er man ude af øje, er man hos danskerne historisk set også ude af sind. Han levede sit liv i Amerika, og det var her han blev kendt, siger han.

Ole Sønnichsen ses her i sit arbejdsværelse. Det er i dette værelse, at William S. Knudsen fylder ganske meget. På gulvet foran en reol står 14 ringbind side om side udelukkende med dokumenter om udvandreren. Forfatteren selv vurderer, at havde han printet samtlige dokumenter fra sin research, ville det fylde 4-5 meter ringbind ved siden af hinanden, hvilket der ganske simpelt ikke ville være plads til i arbejdsværelset. Foto: Jonas Ahlstrøm

Tilfældigt fund i Nebraska Tilbage i oktober 2012 var Ole Sønnichsen i gang med forarbejdet til sin bog om danske udvandrere, "Rejsen til Amerika". I et lille arkiv i præriebyen Blair i Nebraska sad Ole Sønnichsen og bladrede sig gennem gamle billeder, postkort og breve, der relaterede sig til danskere, der var udvandret til USA. Det var i en af de gamle sorte arkivkasser, at Ole Sønnichsen faldt over en lille oversigt i bogform fra 1930'erne, som beskrev danskeres succeshistorier. Det var her, han første gang så William S. Knudsens navn. - Så bladrer jeg den igennem og tænker, gad vide om der er en historie? Det er så her, jeg falder over historien om William S. Knudsen, som på det her tidspunkt ikke er blevet ringet op af nogen præsident og har fået en rolle i anden verdenskrig endnu, fortæller Ole Sønnichsen om sin opdagelse. På udgivelsestidspunktet for oversigten, som Ole Sønnichsen har fundet, var William S. Knudsen kun en berømt bildirektør. William S. Knudsen havde gjort det godt hos Ford, og var gået over til en stor stilling i General Motors.

Det er kun meget få danskere, som har været på forsiden af Time Magazine, lige som William S. Knudsen har været det. Foto: GM Media Archive

Er 16.000 dokumenter nok? Ole Sønnichsen vurderer, at der sagtens kan være tale om mere materiale end de 16.000 dokumenter, han selv har gennemgået. Dokumenterne er blandede, og sorteret efter taler, brevkorrespondancer, interviews og meget mere. Men selv om Ole Sønnichsen har haft adgang til utrolig meget materiale om den ellers glemte helt, har der været udfordringer i at skabe et billede af danskeren. - Den største udfordring er jo altid om man har nok til en bog. Har man nu det rigtige? Spørgsmålet er faktisk ikke, om man har nok, for her omkring mig har jeg rigeligt, men har jeg også det rigtige materiale? Er det materialet, som gør, at man kan lave de rigtige beskrivelser af ham?

William S. Knudsen var kun 20 år gammel, da han udvandrede til USA. Foto: Burton Historical Collection.

Ubesvarede spørgsmål Selv om Ole Sønnichsen har fundet masser af billeder, artikler og breve, er der stadig spørgsmål, som forfatteren stadig drømmer om at få svar på. William S. Knudsen var ikke bleg for at tale om sit eget liv, når han blev interviewet til større medier som Newyorker, Time Magazine og New York Times, men der manglede noget. For William S. Knudsen talte gerne om, hvordan han som ung var startet på et skibsværft i New York, men han fortalte aldrig om sit liv i Danmark. - Jeg vil gerne vide mere om, hvorfor han rejste til USA, for han var ikke en typisk udvandrer. Det er lidt, som om han sletter sit gamle liv, da det er, som om fortællingen om ham først starter i det øjeblik, han træder i land i USA, siger Ole Sønnichsen.

Succesens skyggesider Når Ole Sønnichsen fortæller om William S. Knudsen, kan det umiddelbart lyde som en ren succeshistorie. Men når man som Sønnichsen skulle holde en læser fast på 432 sider, har det været vigtigt, at fortællingen er nuanceret og ikke bare en slavisk gennemgang af mandens succeser og bedrifter. - Kigger man på hans CV, er det jo helt crazy. Han kom jo til USA som 20-årig, uden uddannelse og med 30 dollar på lommen, siger forfatteren, der uddyber, at det også var vigtigt at skildre de mindre pæne detaljer fra hovedpersonens liv. - Det er jo i skyggesider og mørke sider, vi kommer tættere på vores hovedperson, siger han.