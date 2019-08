1. Formandsskabet er opløst

Var man i tvivl, om hvorvidt formandsskabet i Venstre var annulleret, er man det ikke længere, når man har læst Berlingskes opsigtsvækkende interview med Kristian Jensen. Interviewet er i sin essens en direkte udfordring af Lars Løkke Rasmussens autoritet som formand og dermed også en understregning af, at Kristian Jensen ikke længere anser formandsskabet som gældende.

Og hvad er formandsskabet så egentlig? Skåret ind til benet er det den magtdeling, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen lavede i en kælder under Odense Congres Center i 2014, hvor Jensen var på nippet til at vælte Løkke som formand. Det var Kristian Jensens pris for at aflyse kuppet, at han fik indflydelse på nærmest lige fod med Løkke.

Ordningen betød, at alle væsentlige beslutninger skulle foretages i fællesskab mellem formand og næstformand. Målet var at skabe ro i Venstre, og det lykkedes - når Løkke og Jensen var enige om tingene, talte de med så stor vægt, at ingen for alvor kunne eller ville sætte sig i mod.

Men de to er ikke længere enige. Ikke siden valgkampen, hvor Lars Løkke Rasmussen uden Kristian Jensens viden vendte ryggen til resten af blå blok for til gengæld at foreslå et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

I interviewet understreger Kristian Jensen af flere omgange, at Løkke først meget sent informerede ham om sin SV-melding. Det er tydeligt, at Kristian Jensen anser det for en bevidst handling, at han blev holdt i uvidenhed, og at det var her, han mener, formandsskabet blev brudt. Interviewet i dagens avis er altså en direkte konsekvens af Løkkes SV-melding for efterhånden et par måneder siden.

Interviewet er et symbol på, at den stabilitet, der lå i magtdelingen mellem Løkke og Jensen, er væk. Magten flyder rundt i Venstre, og alle forsøger at gøre krav på den. Lars Løkke Rasmussen, Jakob Ellemann-Jensen, Kristian Jensen, Inger Støjberg og Gud ved hvem ellers. Alle mener de, at de skulle have noget at have sagt. Og ham, der egentlig burde lægge linjen - partiformanden - har ikke styrken til at skære igennem.