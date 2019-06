3 Den smarte vej

Folketinget fastlægger en ambitiøs strategi om, at 85 procent af opladningen af elbiler sker på tidspunkter uden for spidsbelastningen i elnettet. "Den smarte vej" koster 32 milliarder kroner frem mod 2030 og kræver, at man gør det økonomisk attraktivt og nemt for forbrugerne at spille med og være fleksible. Det giver en langt mindre stigning i elnetselskabernes investeringsbehov. Prisen for at få leveret en kilowatttime i 2030 vil formentlig være lavere end i dag.