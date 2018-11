Tre eksempler på

1. Region Syddanmark

Den japanske virksomhed I&C åbnede to internationale kontorer i 2017. Et i New York og et i Odense. Det er Vestdansk Investeringsfremme, der har hjulpet I&C til Odense, der kunne tilbyde viden og aktiviteter inden for sundhedsteknologi, Forskerparken og det internationale brand "Danish Design".