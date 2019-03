Der har været flere sager i nyere tid, hvor et forældrepar er blevet dømt for at have misbrugt deres børn. Her er tre sager, der tiltrak større opmærksomhed i offentligheden.

1. Brønderslev-sagen I december 2011 blev et samlevende forældrepar ved Vester Landsret idømt fængsel for vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang og vanrøgt af ni af deres 10 fælles og sammenbragte børn i perioden 2006-2010. Sagen gik under navnet Brønderslev-sagen og opstod i offentligheden i februar 2010, da forældrenes ældste barn på 19 år stak af fra hjemmet i Serritslev nord for Brønderslev. Over for politiet fortalte barnet om overgreb begået af forældrene igennem en årrække, og forældrene blev varetægtsfængslet og børnene tvangsfjernet. Ved byretten var faren blevet idømt forvaring på ubestemt tid for blandt andet voldtægt mod to af børnene, hvoraf en af børnene var under 15 år, men ved landsretten blev dommen mod den dengang 42-årige mand ændret til en fængselsstraf på 11 år, mens kvindens straf blev stadfæstet til fængsel i fire år. Derudover skulle forældreparret betale en godtgørelse for tort, svie og smerte.

2. Tønder-sagen I august 2005 kom det frem, at en far ved en landsby nær Tønder havde ladet sine to mindreårige døtre udleje til en række fremmede mænd igennem en årrække. Moderen til de to døtre blev ved byretten i Tønder i december 2006 idømt en tidsubestemt behandlingsdom for medvirken til incest, mens faren i februar 2007 fik en dom på 10 års fængsel for incest, samleje med mindreårige og for blufærdighedskrænkelse. Derudover blev 14 mænd idømt fængselsstraffe på mellem et og seks år for seksuelle overgreb.

3. Bornholmer-sagen To døtre blev misbrugt af deres mor og adoptivfar, fra da de var små i 2000'erne og boede i Pedersker på Bornholm. Pigernes mor på dengang 41 år blev idømt otte års fængsel ved Østre Landsret i april 2013, mens adoptivfaren på dengang 58 år fik en dom på 10 års fængsel. Derudover blev to venner til forældrene dømt for at have deltaget i enkelte af overgrebene sammen med forældrene og idømt betinget domme på henholdsvis tre og fire måneders fængsel. De to piger blev desuden tildelt en samlet erstatning på 500.000 kr. Kilde: Ritzau