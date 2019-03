Topnazists sommerhus er sat til salg for en formue

For 12 millioner euro kan man købe det pragthus, som topnazisten Hermann Göring i 1935 lod bygge til sig selv og familien på Sild. Efter krigen fik Görings enke lov at beholde stedet.

Ejendomspriserne på Sild er blandt de højeste i Tyskland. Hertil kommer, at huset i sig selv er et pragtbyggeri, der ligger lige ved stranden i Wenningstedt-Brarup på øens nordende.

- En passende pris for den store grund, mener kölneren Philipp Birkenstock, der har arvet huset sammen med sine to søskende.

Nu er huset til salg for 12 millioner euro.

I 1930'erne var nazirigets nummer to, luftmarskal Hermann Göring, en hyppig gæst på Sild sammen med hustruen, Emmy. I 1935 startede så byggeriet af parrets storladne sommerhus, hvor familien Göring kunne flytte ind to år senere.

Uvelkomne gæster

Hermann Göring begik selvmord i 1946 umiddelbart inden, han skulle have været hængt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Ægtemandens ugerninger til trods fik Emmy Göring lov til at beholde huset efter anden verdenskrigs afslutning. Emmy Göring døde først i 1973, men i 1958 solgte den tidligere topnazists enke boligen til Philipp Birkenstocks bedsteforældre. Ifølge det lokale opslagsværk Sylter Lexikon var prisen dengang 60.000 mark.

Siden har familien og dens efterkommere nydt talløse ferier i det smukke hus med den bemærkelsesværdige historie. Den tiltrak desværre også nysgerrige, der var fascinerede af den tidligere ejer. Den slags gæster var alt andet end velkomne hos Johanna og dr. Reinhard Birkenstock, der ejede bygningen frem til deres død. Ægteparret var begge jurister fra 1968-generationen med bånd til Socialdemokratiet.

For halvandet år siden gik ægteparret bort med få måneders mellemrum, og arven inklusive huset på Sild gik i arv til Philipp Birkenstock og hans søskende. Men inden havde ægteparret truffet deres forholdsregler. De havde formanet arvingerne om under ingen omstændigheder at lade sommerhuset komme i hænderne på personer med tvivlsomme, politiske hensigter.

Bygningen er på 140 kvadratmeter og fredet. Selve grunden er næsten 8.000 kvadratmeter og ligeledes fredet.