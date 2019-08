Energi: Det nye vestdanske energi- og teleselskab Norlys skal have ny viceadministrerende direktør. Martin Romvig vil således ikke være en del af selskabet, der er en fusion af SE og Eniig og netop er blevet godkendt af konkurrencemyndighederne.

Han forlader øjeblikkeligt Norlys.

Martin Romvig kom fra en stilling som topchef i Eniig, og både han og Niels Duedahl, topchef i SE, gik efter posten som administrerende direktør i Norlys, der med en omsætning på 10 milliarder kroner og omkring 1,5 millioner kundeforhold bliver en magtfaktor i den danske energi- og telebranche.

Direktionens sammensætning lå klar allerede sidste efterår, da fusionsplanerne blev offentliggjort. Men Romvig understreger, at beslutningen om at fratræde først er truffet over sommerferien ud fra den tanke, at "koncernen vil være bedst rustet med én tydelig topleder".

- Jeg er gået ind i fusionsprocessen, og jeg synes, den er gået fantastisk godt. Men jeg vil også være med til at sikre, at medarbejderne nu har den størst mulige ro, for det er meget vigtigt, at der er en klar retning for virksomheden og en klar og tydelig ledelse. Derfor synes jeg, timingen er rigtig nu, siger Martin Romvig med henvisning til, at de to virksomheder efter konkurrencemyndighedernes godkendelse nu sætter fuldt blus på sammenlægningen.

- Var du skuffet over, at du ikke blev topchef?

- Det er længe siden, vi havde de drøftelser. Jeg har prøvet mange fusioner, og bemandingen er ikke så vigtig. Det er målet, der er vigtigt, siger Martin Romvig, der ikke står med andet job på hånden.