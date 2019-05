Tomme løfter om flere ambulancer

Ambulancer: Ventetiden på ambulancer er igen blevet aktuelt emne her op til Folketingsvalget. Under valgkampen for fire år siden blev der udstedt en garanti for en ambulance inden for 15 minutter, men nu er der igen fokus på, hvor lang tid borgerne venter på en ambulance i tyndt befolkede områder.

Men det er ikke kun i tyndtbefolkede områder, der kan være lang ventetid. Ifølge regionerne er der en ambulance fremme hos en syg eller tilskadekommen borger i Region Nord inden for 15 minutter i 91,1 pct. af tilfældene, mens det i Region Hovedstaden er 92,5 pct.. Bedst ser det ud i Region Midt, der ellers dækker nogle af landets tyndest befolkede områder. Her er ambulancen fremme inden for 15 minutter i 96,5 pct. af turene.

I den ideelle verden er der altid en ambulance lige rundt om hjørnet, men det en ekstrem tæt ambulancedækning vil ikke bare være meget omkostningstung, men også betyde, at jeg og mine kolleger får så få udrykninger, at vi ikke vil kunne opretholde vores kompetencer.

Løfter om flere ambulancer er altid et godt kort i en valgkamp, for alle kender én, der har haft brug for en ambulance. Selv om ventetiden kun har været nogle minutter, føles ventetiden i netop den situation som en evighed. Læger og deres organisationer slår ofte og gerne på tromme for, at flere lægebiler spredt ud over hele landet vil gøre en forskel. Men en lægebil er flere gange dyrere end en ambulance, og der skal stadig sendes en ambulance af sted for at flytte patienten til hospitalet.

I de 18 år, hvor jeg har kørt ambulance, er der i de pågældende områder skåret markant ned på antallet af ambulancer. Det er sket efter salamimetoden som følge af, at regionerne med jævne mellemrum sender ambulancekørsel i udbud. I mange år var der stort set ingen konkurrence på ambulance og sygetransport område, så det var nærmest et tagselvbord for de entreprenører, der udførte opgaverne for regionerne. Disse dyre udbud har haft den økonomiske konsekvens, at flere regioner har måttet skære i serviceniveauet, så der i dag er færre ambulancer end tidligere.

Udbuddene har samtidig skabt så meget usikkerhed omkring vores arbejdsvilkår, at mange reddere er søgt væk fra branchen. Det er blevet for surt at redde andre, når man oplever, at man ikke kan få sine pauser og hele tiden bliver presset til at køre en tur mere. For det gør vi jo, når der er borgere, der har brug for hjælp.

I dag mangler der over 400 reddere på landsplan, så at love borgerne, at der efter valget vil være flere ambulancer, er et meget nemt og tomt løfte. Der findes ikke flere reddere, og med de forhold som vi bliver budt, vil der nok i fremtiden mangle endnu flere.

I stedet skulle politikerne hellere tale om at højne ambulance-personalets kompetencer, så vi kan færdigbehandle flere patienter i eget hjem - til fordel for patienterne og for samfundsøkonomien. Vi bør samtidig hæve kompetencerne hos de kolleger, der kører liggende sygetransport, så de kan aflaste ambulancerne og køre en større patientgruppe til og fra hospitalerne.