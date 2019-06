Tør de Radikale levere det, partiet lovede før valget?

På kant: I levede ikke op til det I lovede, så nu finder vi nogle andre at stemme på.

Sådan kan man - lidt forenklet - tolke resultatet af onsdagens folketingsvalg.

De to helt store tabere blev Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Og for begges vedkommende kan man tale om partier, der aldrig levede op til det, de havde lovet.

Dansk Folkeparti blev ved valget i 2015 Folketingets største borgerlige parti, valgt ind på løfter i massevis. Men da det kom til stykket, sagde partiet nej til magten, ligesom partiets lovede opgør med korruption i EU unægtelig også endte med at give bagslag...

Vælgerne straffede også Liberal Alliance for, at Samuelsens stålsatte øjne gav køb på alle "ultimative krav", så snart Løkke viftede med nøglerne til ministerbilerne. Så gik turen ned fra den ultimative trækrone og om på bagsædet. Med efterfølgende vælgerlussing og Samuelsen-exit til følge.

Spændende bliver det, om nedsmeltningen er frisk i hukommelsen, når partierne i de næste dage på skift får foretræde for "kongelig undersøger Frederiksen". Det gælder ikke mindst De Radikale, der før valget gang på gang lovede, at partiet kun vil støtte en rød regering, hvis det vil betyde en markant anderledes og mere human udlændingepolitik. Noget Socialdemokratiet har garanteret ikke kommer til at ske.

Det ligner en umulig mission at få de to partier i regering sammen. Med mindre Morten Østergaard løber fra løfterne, naturligvis. Men den ide kan ikke anbefales at føre ud i livet. Er den radikale leder i tvivl, kan han bare spørge Anders Samuelsen eller Kristian Thulesen Dahl om, hvad der sker.