Tinderbox klar til at knitre igen: Fem nedslag i et tætpakket program

2. Firserfest

Legender er et ord, der ikke skal bruges for meget. Men. Det vil vi nu alligevel tillade os at gøre nu, for Duran Duran er legender, og der er garanti for hitparade fredag aften, når de indtager Tinderbox's Blå scene. Deres hitparade strækker sig over fire årtier, og selvom der nok vil blive spillet sange fra deres seneste album Paper Gods, er det altså de der firserhits vi længes efter.

Vi må indrømme, det også forholder sig sådan med vores alle sammens næsten danske Rick Astley. Han kommer med rygsækken fuld af musik, men det er jo nok, når han slår tonerne an til det 32 år gamle hit Never gonna give you up, at Teltscenen eksploderer i fællessang (og vi glæder os!).

Hvem, hvad, hvor:

Rick Astley, fredag 21.35, Teltscenen

Duran Duran, natten til lørdag 00.20, Blå scene