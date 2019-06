Tilliden til Skat holder samfundet sammen

Skat: For nylig kom det frem, at skattegælden til stat og kommuner er nået op på 117 mia. kr. Hvert år går vi som samfund tilmed glip af i omegnen af 25 mia. kr. i skatteindtægter. Det tab kunne være mærkbart lavere - og pengene eksempelvis gå til at forbedre daginstitutioner, uddannelse og ældrepleje.

At bygge et effektivt og velfungerende skattevæsen er en helt central opgave for den nye regering, Danmark forhåbentlig får efter valget 5. juni.

Risikoen for at blive opdaget i at snyde systematisk med skat og moms er faldet markant de sidste år. Det oplever virksomhederne selv. Og cirka 10% af virksomhederne forsøger aktivt at undgå at betale hvad de skal. På det seneste har flere medier igen afdækket sager om omfattende, organiseret momssvindel. Brug af skattely, systematisk social dumping på arbejdsmarkedet og fusk med refusion af afgifter ved eksport af biler er andre eksempler fra de seneste år.

Det er ikke i orden. Det koster samfundet rigtig mange penge. Og det skader lovlydige virksomheder, der oplever en urimelig konkurrence.

Socialdemokratiet foreslår at styrke kontrolområderne i skattevæsenet med 1000 ekstra medarbejdere - placeret i skattecentre uden for de største byer. Mens vi venter på et nyt system til understøtte inddrivelse af skattegæld må den manuelle inddrivelse også øges. Og de omfattende besparelser, der er lagt op til på flere områder i skattevæsenet de kommende år er også helt uholdbare.

Det er en overset trussel mod vores samfundsmodel når skatteforvaltningen svækkes så kraftigt, som det er sket igennem en længere årrække. En trussel af ideologisk og moralsk karakter. For uden at vi nødvendigvis tænker så meget over det til daglig, så gambler vi med noget af det allerdyrebareste, når vi ikke har styr på vores skatteforvaltning: Nemlig tilliden til de bærende samfundsinstitutioner.

Tilliden er nok usynlig. Men den er samtidig det, der kitter vores samfund sammen. Og solidariteten med hinanden som medborgere gør, at vi finder det helt naturligt, at vi skal betale for en kræftbehandling til flere hundredetusinde kroner til en, vi aldrig har mødt. Den er det, der gør, at vi betaler uddannelse, arbejdsløshedsdagpenge og førtidspension, til mange tusinde mennesker, som vi aldrig kommer til at kende.

Via et skattesystem, der tilmed er indrettet sådan, så vi på flere måder skaber omfordeling og mindsker den ulighed, der ellers ville være langt større i vores samfund. Sådan fungerer den skandinaviske velfærdsmodel, som vi som socialdemokrater bekender os til og brænder for. Og et velfungerende, effektivt skattevæsen, som vi som borgere (og virksomheder) har tillid til, er altså centralt i at det kan fungere og opretholdes.