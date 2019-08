Tilbage til 90210: Men hvad blev der af Brenda og Brandon?

For knap 30 år siden mødte seerne første gang Walsh-tvillingerne og deres venner, der med alle deres udfordringer blev et spejl for alverdens unge. Nu vender en stor del af det originale cast fra "Beverly Hills 90210" tilbage i en ny og noget anderledes serie. Spørgsmålet er, om det er en god idé?

Tv-serie: Brian Austin Greens stemme befandt sig stadig i den lidt småknirkende og ustabile overgang, da han første gang dukkede op på skærmen i "Beverly Hills 90210" som den ivrige førsteårselev på West Beverly Hills High School.

Han var bare 17 år, da han i 1990 steg om bord på den serie, der i de følgende år og også herhjemme satte niveauet for teenage-tv-serier og med tiden fik status som dannelsesgods for en hel generation. Og han var 27 år, da han 10 år senere sagde farvel til David Silver. På det tidspunkt havde både han og serien mistet pusten.

Måske derfor var han i årevis overbevist om, at han ALDRIG skulle vende tilbage til "Beverly Hills 90210". For som skuespilleren selv sagde for nylig i sin podcast "... With Brian Austin Green":

- Jeg havde simpelthen ikke lyst til at spille David Silver. Det havde jeg gjort. Jeg havde endda gjort det i 10 år.

De fleste andre medlemmer af det originale cast har gennem årene givet udtryk for samme mæthed. Når man gerne vil spille andre roller, er det frustrerende hele tiden at blive set som "Brenda", "Brandon" eller "David". Men på nær afdøde Luke Perry, der spillede Dylan McKay, har ingen af dem haft større held med at vriste sig fri af "Beverly Hills 90210"-mærkatet.

Skal man tro udtalelserne fra flere af spillerne er det dog ikke - kun - dén erkendelse, der har ført til, at de nu alligevel vender tilbage med serien "BH90210".

Det er først og fremmest det faktum, at man har tvistet fortællingen i en ny retning. "BH90210" er nemlig IKKE fortællingen om Brenda og Brandon og alle de andre og deres liv - som nu voksne - i rigmandskvarteret med det berømte postnummer. Det er derimod en fiktiv fortælling om skuespillerne bag - Shannen Doherty, Jason Priestley, Tori Spelling og så videre - der mødes for at lave en ny "Beverly Hills". Og det har været helt afgørende med en smule afstand til den originale serie, fortalte Jason Priestley, der spillede Brandon i original-serien, for nylig.

- Vi fortæller historien med en understrøm af komik, og jeg tror, at muligheden for at kunne lave lidt satire ud af det hele var noget, der appellerede til os alle.

Til at grine af

"BH90210" er altså en såkaldt "mockumentary", hvor skuespillerne spiller karikerede udgaver af sig selv. Præcis som vi herhjemme kender det fra tv-serien "Klovn" med Casper Christensen og Frank Hvam.

Genren indeholder en art selvkritisk satire, og ifølge serieekspert og radiovært Frederik Dirks Gottlieb er det "enormt effektivt at bruge fordomme om sig selv til at få folk til at grine". I det lys giver det måske mening, at det er sådan, man har valgt at skrue den nye fortælling om Beverly Hills sammen, mener han.

- Den tager udgangspunkt i et miljø og en gruppe af mennesker, som vi alle sammen har en holdning til og samtidig er nysgerrige på, og selv om vi godt ved, at vi ikke får den helt rigtige version af dem, så leger vores hjerne alligevel lidt med på tanken om, at det er sådan, det forholder sig, siger han og tilføjer, at det samtidig giver de medvirkende mulighed for at vise nye sider af sig selv.

"Beverly Hills 90210" var mange ting, men den var ikke sjov, og får seerne - og producenterne - øje på et hidtil skjult, men solidt komisk talent, kan det give nyt liv til de fastlåste karrierer.

Frederik Dirks Gottlieb er i øvrigt ikke overrasket over, at "Beverly Hills" vender tilbage - om end i en ny form - her 20 år efter originalseriens sidste sæson løb over skærmen.

Streamingtjenesternes fremkomst har gjort markedet for tv-serier kæmpestort, og producenterne har for længst fået smag for at vække gamle populære tv-serier til live. Med større eller mindre held. Seerne skal dog nok finde vej til "BH90210", spår serieeksperten. Knap 20 millioner har foreløbig set traileren.

- Beverly er et af verdens stærkeste seriebrands, og det er jo ikke et ubetydeligt tal, der gennem årene har set serien. Enten har de set den første gang, den blev sendt i 1990'erne. Eller også har de set en af de mange genudsendelser. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de kan lide den nye form.

En smule skuffet på forhånd

Lige præcis dét er måske det centrale spørgsmål. I grupper på sociale medier diskuteres den kommende serie og ikke mindst den gamle serie indlevende og dedikeret med præcise detaljer fra de omkring 300 afsnit, det blev til.

Det bliver debatteret, om Kelly passede bedst med Dylan eller Brandon, om Brenda blev svigtet af vennerne, og om Peach Pit-ejeren, Nat, var for gammel til at blive far.

Det er først og fremmest karaktererne, der optager de mange fans, og blandt dem giver flere udtryk for en vis ærgrelse over, at det ikke så meget er dem, som det er skuespillerne, der er i centrum i den nye serie. Som én skriver i en kommentar: "Jeg har stadig tænkt mig at se det, men jeg ville virkelig ønske, at de i stedet havde lavet en egentlig fortsættelse af serien. Der er så meget, de kunne have samlet op på".

Seerne skal nu nok få små og større glimt af, hvad der siden skete med Walsh-tvillingerne og deres venner. Castet har løbende delt ud af billeder fra optagelserne, og her kan man se, at manuskriptet skam også indeholder bidder af dialog mellem karaktererne fra den originale serie.

Tv-ekspert Keld Reinicke er enig med de fans, der mener, at det havde været bedre med en helhjertet genoplivning af den gamle serie. En slags "Beverly Hills 90210 - 20 år senere". Keld Reinicke er tidligere programchef på TV 2 og arbejder i dag blandt andet som konsulent, hvor han guider store virksomheder i forhold til deres mediestrategi. Han underviser desuden i tv-serier på Filmskolen.

Han påpeger, som Frederik Dirks Gottlieb, at Beverly Hills 90210 er et enormt stærkt brand, og sådan et er mange millioner værd her i tv-seriens guldalder, hvor alle kæmper om seernes opmærksomhed. Men efter at have set traileren frygter han for det endelige resultat:

- Bedømt ud fra traileren går de efter noget "tø-hø". Forretningen ligger bare ikke i at tage pis på tingene. Den ligger i at turde gå tæt på de ægte følelser, mener han.

- Jeg føler alt

Den nye Beverly Hills-serie ville have en større chance for at få en langvarig og solid succes, hvis den havde turdet holde sig til det, der var dens oprindelige styrke, mener Keld Reinicke.

- Erfaringen viser, at det er virkelig svært at relancere en serie, men skal det lykkes, bliver man nødt til at kigge på dna'et i serien. Hvorfor var der så mange, der så Beverly Hills 90210 og elskede det, spørger han og kommer selv med et bud:

- Det var jo det, at den tog emner op, som mange af seerne selv boksede med. Og alle de seere har nok en forventning om at få dramaet tilbage. Derfor kunne man, mener jeg, med held have skabt en serie, hvor man fulgte de kendte karakterer i deres rolle som forældre og dermed også udvikle nogle historier om det, der udfordrer unge i dag.

- Jeg synes, de har misset muligheden for at lave noget fint, men lad os nu se. Det kan jo være, at jeg tager fejl og det viser sig at være en tv-revolution. Mit bud er bare, at vi ser nogle helt vilde seertal til det første afsnit, og derefter falder det drastisk.

Hos de medvirkende er der ikke overraskende en helt anden optimisme at spore, og der tales allerede om en sæson to. Kritikken fra de skuffede fans er dog adresseret flere gange. Blandt andet fra Brian Austin Green i hans podcast, hvor svaret lød:

- Jeg anerkender, at nogle er rasende. Jeg tror bare, det er vigtigt at huske, at det originale show var banebrydende inden for genren "teen-drama", og at skulle se Kelly og Donna og alle os andre vende tilbage til dét univers som 40-plussere ville næppe fungere.

Det er i samme podcast, at manden, der blev verdenskendt som "David Silver" sætter ord på, hvordan det er at vende tilbage til den fortælling og de karakterer, han troede var fortid.

- Det er meget surrealistisk, og jeg føler ... alt. Der var ingen del af mig, der troede, at vi ville blive samlet igen. Det var slet ikke en mulighed. Så, at jeg gør det alligevel, føle ... skørt.