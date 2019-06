Radikales alternativ til Lindholm

Radikale Venstre vil have droppet planerne om at placere kriminelle, udviste udlændinge på Lindholm. Partiet vil bringe spørgsmålet op i eventuelt kommende regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet.De radikale vil have børnefamilierne ud af Udrejsecenter Sjælsmark og anbringe de kriminelle der, i første omgang i en overgangsperiode, indtil et eller flere nedlagte asylcentre kan gøres klar til at huse dem.



Der er 69 nedlagte asylcentre. De radikale har ikke udpeget, hvilket eller hvilke af asylcentrene de har i tankerne.



For at imødegå nervøsitet hos borgerne i de områder, der bliver udpeget, vil partiet styrke det lokale politis tilstedeværelse.



De radikale foreslår også, at nogle af de kriminelle under forskellige restriktive vilkår - og hvis de efter et år stadig ikke kan udvises - kan få tilbudt frivillig fodlænke som alternativ til ophold på et center.