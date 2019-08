Preben Jensen, 64 år, Troldhede

- Vi har gennem mange år genbrugt vores indkøbsposer til skraldeposer, og ellers prøver vi at undgå for mange af de produkter, der er pakket ind i alt for meget plastik. Jeg synes især, det er ærgerligt, at der er så meget legetøj, der er pakket ind i så meget emballage. Hele gulvet er jo fyldt med plastik, når børnebørnene har pakket gaver ud juleaften - det er en skam.

- Indtil år 2020 har der ikke været regler for, hvordan vi skal sortere vores affald i vores kommune, så det er ikke noget, vi er gået så meget op i - man er vel lidt doven. Men vi har alligevel sorteret aviser, dåser fra Tyskland og batterier for sig, så det er nok en meget god idé, at vi også kan sortere plastikken fra til næste år.