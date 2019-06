Tiden er kommet til differentieret moms på fødevarer

Miljø: Det netop overståede valg vil ret sikkert sætte skub i den grønne omstilling, men der er brug for ekstraordinært fokus på de lavthængende frugter nu. For mens fokus i de seneste uger mest har været på energiområdet i forhold til den grønne omstilling, så har debatten desværre kun i meget ringe grad handlet om fødevareområdet. Et område, hvor det virkelig kan lade sig gøre at iværksætte initiativer, som skaber øjeblikkelig effekt på både klima og sundhed. Tiden er inde til at hæve ambitionsniveauet og for eksempel indføre en differentieret moms på udvalgte fødevarer til gavn for Danmarks CO2-regnskab og folkesundheden.

Hvis vi skal gå seriøst ind i arbejdet for en grøn omstilling, så kræver det at vi arbejder 360 grader rundt om opgaven. Det indebærer også, at politikerne kigger seriøst på mulighederne i at indføre differentieret moms på typer af fødevarer, som er forbundet med et lavt CO2-udslip. Det gælder for eksempel frugt og grøntsager, men det gælder sandelig også stribevis af andre fødevarer, herunder for eksempel fisk og skaldyr.

Det giver mening at støtte forskning i grønnere og mere effektive energiteknologi, men det tager tid at udvikle, og effekten kan være mange år undervejs. Derfor giver det mening at sætte fart påinitiativer, derhar en øjeblikkelig effekt. Det kunne for eksempel gælde differentieret moms på en række fødevarer. En differentieret moms på for eksempel fisk, skaldyr og andre sunde fødevarer, som kan gøre det attraktivt at købe fødevarer, der har et lavt CO2-aftryk. Differentieret moms på klimavenlige fødevarer vil mange danskere kunne se meningen i.