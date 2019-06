Tiden er inde til massive investeringer i vejene

Trafik: Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at trængsel og kø på vejene hvert år koster det danske samfund og de danske virksomheder ca. 24 milliarder kroner. Danskerne holder hvert år i kø på vejene i 77 millioner timer.

Vejdirektoratets dystre tal bekræfter oplevelsen hos de almindelige danskere, der hver dag må leve med kø, når de skal til og fra arbejde.

Lastbilchaufførerne i transportbranchen har samme oplevelse. For en erhvervschauffør er det ikke ligegyldigt, om lastbilen når frem i tide eller ej. Kø forårsaget f.eks. af en ulykke eller blot almindelig trængsel kan nemt betyde, at lastbiler kommer halve eller hele timer for sent frem til varemodtager.

I en tid med fokus på rettidighed medfører selv små forsinkelser stærkt øgede omkostninger for transportkunderne og transportvirksomhederne - hvilket udvirker sig negativt for den danske konkurrenceevne. En af de vigtige opgaver der venter den nye regering - uanset farve - er at forhandle en visionær infrastrukturaftale for de kommende ti år på plads.

I ITD appellerer vi til, at alle ansvarlige politikere forholder sig realistisk til de massive udfordringer, som privatbilister og lastbilchauffører oplever hver dag på motorvejene. Trængselsudfordringerne er massive, og problemet vokser år for år. Turen er kommet til massive investeringer i vejene, ligesom der også må investeres i at udnytte teknologien, så vi kan holde trængslen på et rimeligt niveau.