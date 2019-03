Thulesen Dahl og Vermund tørner sammen for første gang - tjek deres dagsform

Kristian Thulesen Dahl

Højde: 189 centimeter

Vægtklasse: Letsværvægt (hvis det var boksning) - 75 kilo

Alder: 49 år

Dagsform: Stærkt nedadgående

Dansk Folkeparti er nede at ramme et længe uset lavt niveau i meningsmålingerne. I Altingets seneste vægtede gennemsnit af meningsmålingerne fra 4. marts, ramte partiet 15,1 procent - det laveste siden november 2016, hvor Meld/Feld-skandalen martrede partiet. I forhold til valgresultatet i 2015 har DF smidt et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel af opbakningen.

DF havde svært ved at finde sig selv, da Socialdemokratiet satte dagsorden med et pensionsudspil, der nok var ukonkret, men lagde en klar retning for at tage hånd om de problemer, som en stigende pensionsalder kan give for borgere, der starter tidligt på arbejdsmarkedet. Samtidig er Dansk Folkeparti formentlig også blevet ramt af, at regeringen i sit sundhedsudspil med Dansk Folkepartis helhjertede støtte vil lukke og slukke for direkte valgte politikere i regionerne og dermed har gjort sig til sårbar over for beskyldninger om centralisering af magten på et tidspunkt, hvor splittelsen mellem land og by er blandt de vigtigste temaer i dansk politik. Det er i hvert fald partiets egen analyse af den mistede opbakning i målingerne.

At det også kan hænge sammen med, at man faktisk ikke længere ved, om en stemme på DF er en stemme på en borgerlig eller en socialdemokratisk statsminister, og at de sidste par års heftige flirt mellem DF og S i en hvis grad kan have neutraliseret udlændingespørgsmålet, undgår Kristian Thulesen Dahl behændigt at nævne i sine analyser.

Kristian Thulesen Dahl om Pernille Vermund og Nye Borgerlige

- Hvad ser du som Pernille Vermunds styrker?

- Hun er målrettet. Hun bruger dygtigt bruger de virkemidler, som kan bringe hende i Folketinget, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Hvad ser du som hendes svagheder?

- At hun mener, at hun skal bekæmpe Dansk Folkeparti i stedet for dem, der vil en anden udlændingepolitik. Det udstiller, at det i højere grad handler om at blive valgt end om hvilken politik, hun vil slås for.

- Hvad kan du godt lide ved Nye Borgerliges politik?

- At de har et grundlæggende ønske om at kopiere vores udlændingepolitik. De slog sig op på at kæmpe for DF's udlændingepolitik og LA's økonomiske politik. Jeg håber, at de vil stå fast på den første del.

- Hvad kan du ikke lide ved Nye Borgerligs politik?

- Deres økonomiske politik vil skabe markant større ulighed, og den vil gøre det meget sværere at have en ordentlig ældrepleje og sundhedsvæsen. Det vil blive blive sværere at opretholde det velfærdssamfund, som rigtigt mange danskere holder af.

Hvad kan Kristian Thulesen Dahl vinde i en direkte duel med Pernille Vermund?

Thomas Funding, politisk redaktør på avisen Danmark: - Han kan få hende på glatis. Få hende til at virke usikker, uerfaren og risikabel at stemme på. Han kan få Nye Borgerliges politik til at fremstå som et eksperiment med velfærdsstaten, som kan sætte finansieringen af hjælp til ældre, nedslidte og udsatte borgere på spil.

Hvad kan han tabe?

Thomas Funding: - Kristian Thulesen Dahl er almindeligt anerkendt som en af de dygtigste politikere i Folketinget. Han lader sig sjældent eller aldrig tirre og reagerer ude af kontrol eller aggressivt i en debat. Kan Pernille Vermund få ham derud, vil meget være vundet for hende. Omvendt kan det også være en sejr for hende, hvis hun med karismatisk udstråling og smilende overskud får Thulesen Dahl til fremstå som en kedelig repræsentant for et gammelt og handlingslammet politisk system, der har brug for få tilført frisk luft.