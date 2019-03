Kristian Thulesen Dahl (DF) og Pernille Vermund (NB) tørnede torsdag sammen i den første direkte duel mellem de to partiledere, der kæmper om de syd- og sønderjyske vælgeres gunst. Debatten kom til at handle om, hvem af de to, der har den hårdeste kurs over for udlændinge, og så udstillede den store forskelle på partiernes økonomiske politik.

Den to timer lange debat var arrangeret af JydskeVestkysten og satte to af de mest profilerede kandidater i Sydjyllands Storkreds over for hinanden. Netop Aabenraa var kommunen, hvor Dansk Folkeparti med opbakning fra knap hver tredje vælger stod stærkest i kredsen ved valget i juni 2015.

Duel: Nye Borgerliges Pernille Vermund fik ikke den bedste start på det, der skulle være hendes hjemmebane. Som nationalkonservativ og kandidat i Sydjyllands Storkreds stod hun på Folkehjem i Aabenraa, hvor det store folkemøde fandt sted i 1918. Her proklamerede politiker og redaktør H.P Hanssen, at vejen for en genforening mellem Sønderjylland og Danmark lå åben. Det skete i 1920, hvilket hendes modkandidat i debatten, Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, vidste, mens Nye Borgerliges leder svarede 1918.

Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund debatterer i et JV Direkte-arrangement på Folkehjemmet i Aabenraa. Foto: Jacob SchultzKristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund debatterer i et JV Direkte-arrangement på Folkehjemmet i Aabenraa. Foto: Jacob Schultz

At Pernille Vermund vil vinde på netop dette emne har hun vist flere gange, hvor hun har stået fast på "tre ufravigelige krav" til en ny statsminister. Der skal indføres et totalt asylstop, udlændinge skal forsørge sig selv og kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom.

Begge politikere bakker Lars Løkke Rasmussen (V) op som statsminister, og selvom der under debatten var uenigheder, var der under overfladen flere ligheder at spore.

Kristian Thulesen Dahl begyndte debatten med at understrege, at han stadig føler sig på hjemmebane med klapsalver til følge.

Til gengæld er der godt nyt for Vermund og Nye Borgerlige, der ifølge de seneste målinger ser ud til at kravle over spærregrænsen og sikre sig en plads i Folketinget. Et gennemsnit af de seneste målinger viser en tilslutning på 2,6 procent. Blandt andet på bekostning af Dansk Folkeparti. Ifølge Megafon kommer 59 procent af Nye Borgerliges vælgere fra personer, der stemte Dansk Folkeparti ved valget i 2015. Med Pernille Vermunds indtog i Sydjyllands Storkreds er Dansk Folkeparti blevet truet på hjemmebanen.

Kristian Thulesen Dahl gik ind til debatten som et såret dyr, efter at meningsmålinger har vist stor tilbagegang for Dansk Folkeparti. Et vægtet gennemsnit af de seneste målinger viser, at partiet står til 15,6 procent af stemmerne, hvis der var valg i dag. Ved folketingsvalget i 2015 fik partiet 21,1 procent af stemmerne.

Afvisning

Kristian Thulesen Dahl afviste dog blankt at gå med på ultimative krav, som i øvrigt ikke "løser opgaven", fordi de ikke medfører, at udlændingene vender hjem.

- Jeg ved bare, at med ultimative krav får man ikke sin vilje på Christiansborg. Mogens Glistrup var også for ultimative krav. Hvis han nu havde taget til takke med 70 eller 80 procents indflydelse, så havde meget set anderledes ud.

Ordstyrer Thomas Funding, politisk redaktør på avisen Danmark, henviste til, at Kristian Thulesen Dahl også var i tæt kontakt med Socialdemokratiets Mette Frederiksen.

I har givet hånd og næsten mere end det. Bliver det bedre en stram udlændngepolitik med hende?

- Da Poul Nyrup i 1999 sagde, at vi aldrig blev stuerene, og at det efterfølgende op gennem 00'erne var upopulært at være kritisk over for udlændinge, var det en ensom kamp. Der er jeg glad for, at Mette Frederiksen har ændret politik og nu siger, at det, vi har, sagt er rigtigt. Men andre partier skal vedkende sig udfordringerne, lød det fra Kristian Thulesen Dahl, der erklærede sig "nervøs for dem, Mette Frederiksen omgiver sig med", da de vil noget helt andet end Socialdemokratiet.

Pernille Vermund påpegede flere gange, at Dansk Folkeparti havde svigtet ved ikke at være hårdere i udlændingepolitikken under flygtningekrisen i 2015. Hun gav ikke meget for Kristian Thulesen Dahls udmeldinger.

- Jeg kommer til at stå fast. Og jeg flytter mig ikke. Havde du modet til at stå fast med mig, så kunne vi gøre det, sagde hun med henvisning til, at Thulesen Dahl ikke vil støtte Vermund i kun at støtte en statsminister, der vil gennemføre Nye Borgerliges tre ufravigelige krav.