Thulesen Dahl fortryder: En fejl ikke at gå i regering - det gør vi næste gang

De sidste fire år har efterladt Dansk Folkepartis vælgere skuffede og forvirrede. Skuffede over at partiet ikke tog det ultimative ansvar på sig og gik i regering efter kanonvalget i 2015. Og forvirrede over, om DF overhovedet er et borgerligt parti efter den politiske flirt med Socialdemokratiet. Det fortæller Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding i et optaktsinterview til Dansk Folkepartis landsmøde i weekenden. Nu skal vælgerne igen overbevises om, at DF er borgerligt, og for fremtiden vil DF altid gå efter at komme i regering, hvis der er blåt flertal. Uanset partiets størrelse.

- Overskriften har været: Hvad har hovedårsagerne været til, at vælgerne har forladt os? Hvad burde vi have gjort anderledes? Det har været en øjenåbner i forhold til de ting, baglandet fortæller, vi skulle have grebet anderledes an de sidste fire år.

Dengang var det dog partimedlemmerne, der skrev i bogen - ikke formanden selv. Jeg bemærker lettere kækt den historiske parallel over for Kristian Thulesen Dahl, der elegant ignorerer den og i stedet begynder at fortælle, hvad formålet med hans baglandsturné var:

- Jeg har jo været på rundtur i baglandet, og hele den her bog er fuld af gode råd fra alle de her møder, jeg har haft, fortæller Kristian Thulesen Dahl begejstret.

Men selv en DF'er kan vel få for meget brun sovs. I hvert fald foreslår partiformanden, at vi bestiller en let frokostanretning til at akkompagnere interviewet. Der er gulerødder, tapenade og falafel. Kristian Thulesen Dahl lever ikke helt op til fordommene, når jeg lige at tænke, før han hiver en lille rød lommebog op af tasken.

I løbet af de seneste tre uger har han rejst land og rige rundt for at mødes med repræsentanter fra samtlige 98 kommuneforeninger i partiet. Det er blevet til tusindvis af kilometer på landevejene, og næsten lige så mange wienerschnitzler, danske bøffer og kogte kartofler. Når Dansk Folkeparti holder møder, sker det nemlig gerne på de danske kroer. Kongeligt privilegerede naturligvis.

- Jeg har spist godt det seneste stykke tid, fortæller han. Vi sidder på en smart københavnerbeværtning. DF-formanden plejer at foretrække at mødes i det jyske, men det er en travl uge, så interviewet foregår i hovedstaden.

DF: Kristian Thulesen Dahl er som altid venlig, når man møder ham. Formanden for et folkeparti kan dårligt være andet. Han begynder med det samme med lidt smalltalk.

Et billede på fejlen, som Dansk Folkeparti begik. Kristian Thulesen Dahl står på valgaftenen 5. juni 2019 og holder tale for partiets medlemmer. Dansk Folkeparti er blevet mere end halveret. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Min erkendelse er, at et parti med et så stærkt folkeligt mandat skal i vælgernes øjne ende som regeringsparti. Og den køber jeg den præmis. Det kan jeg se i dag, fortæller Kristian Thulesen Dahl.

- Konsekvensen var, at vi blev set som et parti, der ikke ville tage det ultimative ansvar, fordi der er en manglende logik i, at et parti, der har fået over 21 procent af stemmerne, ikke indgår i regering, hvis det ellers er en del af flertallet, siger Kristian Thulesen Dahl.

Konteksten var da diametral modsat af i dag. For fire år siden stod Dansk Folkeparti som valgets store sejrherre. 21,1 procent af danskerne havde stemt på DF, der var det største i blå blok. De politiske analytikere talte om, at en gul bølge havde skyllet ind over Sydjylland, og Kristian Thulesen Dahl var den mest ombejlede person på Christiansborg. Men på trods af partiets kanonvalg endte DF ikke i regering. I stedet fik Danmark en ren Venstre-regering.

Igen og igen sagde Kristian Thulesen Dahl ja til at lave fælles events og udmeldinger med Mette Frederiksen. Her et kæmpe møde i 2017 arrangeret af fagforeningen 3F i Cirkusbygningen i København. Set i bagklogskabens lys blev det for bombastisk, fortæller Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmark - for ælgerne kom i tvivl om, hvor de havde DF. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Skulle have haft is i maven

Det var dog ikke alene DF's beslutning, om partiet skulle have været med i regering i 2015. Det ville have krævet resten af blå bloks accept, og særligt Venstre skulle have været med på idéen. Og det var Venstre ifølge Kristian Thulesen Dahl ikke.

- Vi sad og forhandlede om at komme i regering med Lars Løkke. Det krævede, at vi blev enige om grænsekontrol og vækst i den offentlige sektor. Det var mærkesager for os fra valgkampen, beretter DF-formanden og fortæller for første gang konkret om, hvad der foregik inde i forhandlingslokalet.

- Lars Løkke lægger et udkast til regeringsgrundlag foran mig på et tidspunkt og siger, at jeg er velkommen til at komme med justeringer. Han bruger ordet justeringer. Og der er ikke de ting i, vi vil have med. Vi prøver så til de efterfølgende forhandlingsmøder at få grænsekontrol og mere offentlig vækst ind, men Lars Løkke vil ikke være med til det. Og det er så der, vi vurderer, at vi ikke kommer i regering.

Men det var altså en fejl, erkender Kristian Thulesen Dahl i dag. Han gav for let op, siger han.

- Vi udfordrede det ikke tilstrækkeligt. Vi skulle have haft mere tålmodighed og is i maven i forhold til at få forhandlet os selv med i regering, fortæller Kristian Thulesen Dahl - vel vidende, at han ikke kan være sikker på, at det havde ændret på resultatet.

- Havde vi på helt anderledes vis udfordret Venstre, og måske skulle vi have forhandlet i månedsvis, så var det muligvis endt med, at vi var kommet i regering, og var det ikke, så var det i hvert fald lysende klart, at det var, fordi Venstre ikke ville det.