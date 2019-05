Thulesen Dahl: - Vi kan ikke forvente samme antal stemmer som sidst

Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl erkender, at det bliver svært at bevare samme antal mandater til folketingsvalget, som valget i 2015 gav.

- Jeg har også flere gange tidligere sagt, at vi i ugedagene inden valget i 2015 lå på 17,5 procent på landsplan, og vi endte med at få 21,1 procent. Det vil sige, at vi fik nogle stemmer fra nogle socialdemokrater og fra Venstre, som ikke ville stemme på dem dengang. De stemmer kan vi ikke bare forvente, at vi får igen i samme grad.

- Jeg har altid haft den holdning i forhold til de stemmer, man får til et valg, at det jo ikke er stemmer, man har automatisk igen, og at de kun er til låns. Vi fik i 2015 et valg, der var i en kategori af noget, der nærmest var umuligt. Det valgresultat får vi ikke igen, og det har jeg heller ikke på noget tidspunkt regnet med.

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, mener, at det er blevet sværere for vælgerne at skelne mellem partiernes politik. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Det vigtige for mig er, at vi stadigvæk er et parti, der har en størrelse, som det ikke er til at komme udenom.

- Det er det bestemt. Nye Borgerlige har som eksempel sat sig meget op på at være tæt på DF's udlændingepolitik, og de påstår, at de kan få mere gennemslagskraft ved at føre deres politik som ultimative krav. Socialdemokratiet har lavet et kursskifte på udlændingeområdet, og vi finder måske først ud af det efter valget, om de gør det. Jeg kan sagtens mærke, at der er andre, der byder sig til.

DF fik et godt valg i 2015, og der er siden sket meget i dansk politik, hvor blandt andet Socialdemokratiet har rykket sig på udlændingepolitikken, og Nye Borgerlige er opstået. Kan du mærke, at det er blevet sværere for vælgerne at skelne mellem

En permanent grænse har også længe været Dansk Folkepartis ønske. Nu ser vi under valgkampen, at Venstre rykker sig på det punkt og er begyndt at tage jeres politik. Hvad tænker du om det?

- Jeg er dobbelt omkring det, for på den ene side er jeg i politik for at overbevise andre om, hvad vi mener. Så i udgangspunktet er jeg ikke ærgerlig over det, men på den anden side: Når partier kommer med afgørende nye meldinger i en valgkamp, skal man tage det med et gran salt. De fleste folketingsmedlemmer fra Venstre har før gjort det klart, at de er imod grænsekontrol. Siger de så den nye mening nu, fordi der er stemmer i det?

- Selv om Dansk Folkeparti har svingende tilslutning i meningsmålinger, så er det vigtigt for mig, at vi ikke skal ud med en ny politik eller ændre os i morgen for at prøve at hente noget hjem. Og det er, uanset om vores politik trækker 21 procent af stemmerne, eller hvad den kommer til at trække på valgdagen.