Tirsdag valgte hele det midtjyske venstrebagland at opfordre Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at gå. Avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, kalder udtalelsen opsigtsvækkende og et klart signal til formandskabet.

1) Opsigtsvækkende - Det er utrolig opsigtsvækkende, at kerne-venstreland melder ud, at formandskabet skal trække sig - det er et af de områder, der taler med størst vægt til landsmødet, fordi Venstre har så mange medlemmer i det midt- og vestjyske. - Jens Nicolai Vejlgaard, der var mødeleder under mandagens møde med 23 hovedbestyrelsesmedlemmer af Venstre, er ikke et kendt navn i offentligheden, men i venstrekredse er han en, der bliver lagt mærke til. Han er en, der er svær at komme udenom, hvis man vil være formand for Venstre. Han er ikke typen, der udtaler sig om Venstres indre liv i medierne, så at han går ud nu - og på vegne af hele det midt- og vestjyske område - er et stort slag for Lars Løkke og Kristian Jensen. - Specielt opsigtsvækkende er det også, at de vælger at ofre deres egen kandidat i Kristian Jensen, der stiller op i deres kreds. Men det er det, de mener, vil skabe mest ro i Venstre.

2) Et klart signal - Det er et meget kort, men også klokkeklart signal, de sender ud. Jeg vil kalde det en indirekte trussel. Hvis ikke Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trækker sig, vil samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen fra Region Midtjylland stemme for en mistillidsdagsorden mod dem begge - sådan læser jeg det. Det er sidste chance for at trække sig for Løkke og Jensen. Og hvis ikke de trækker sig, vil det sikkert ende med en mistillidsafstemning på både forretningsmødet og hovedbestyrelsesmødet. - Også i Region Nordjylland og Syddanmark ser man nogenlunde samme billede. Hvis de to regioner også stemmer for, kan Løkke og Kristian Jensen risikere at få et flertal af hovedbestyrelsen imod sig, hvis ikke de trækker sig inden.

3) Mangel på modkandidat - Oprørerne har dog stadig én svaghed. De har ikke en modkandidat til Lars Løkke Rasmussen. Så hvis Løkke og Jensen ikke lader sig presse og trækker sig, hvad kan de så gøre? - De kan selvfølgelig finde en kandidat, men så længe Ellemann nægter at være den, er det et åbent spørgsmål, om man kan samle et flertal bag en anden. - Man kan ende i et scenarie, hvor man står tilbage med en vingeskudt formand, der vil have et flertal af eget parti imod sig, og et sønderskudt parti hvor grøfterne er blevet gravet endnu dybere. Det har ikke fået midt- og vestjyderne til at bakke tilbage, at Løkke kom med en udmelding i søndags om, at han ville fortsætte som formand, så det er det helt store opgør, der er i gang lige nu. Hvis ikke en af parterne blinker inden weekenden.