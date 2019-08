Thomas Funding: Intens magtkamp udspiller sig lige nu i Venstre

Telefonerne gløder i Venstre. Efter en sommerferie uden nogen reel styring af partiet er magtkampen om partiets ledelsesposter gået i gang. På papiret handler det om posterne som politisk ordfører og gruppeformand, men i virkeligheden er det en kamp om, hvem der er kronprins i Venstre, og Jakob Ellemann-Jensen ligner mere og mere en udfordrer til Kristian Jensen.

Venstre har befundet sig i et ledelsesmæssigt tomrum siden valget. Da Lars Løkke Rasmussen for en måneds tid siden stemplede ud og gik på ferie, efterlod han et parti i tvivl. Ville Løkke komme tilbage, eller var det det sidste, man så til formanden, inden han meddelte sin afgang? Og hvad er det politiske projekt egentlig nu, hvor man havde tabt valget?

Oven i det hele besluttede partiets ledelse at udskyde fordelingen af ordførerskaber og ledelsesposter til efter sommerferien. Så selv hvis Venstres folketingsgruppe havde vidst, hvad den politiske linje var, var det uklart, hvem der havde mandat til at udtale sig om hvad.

Men nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage fra ferie, og Venstres medlemmer og folketingsgruppe fik i en video på facebook at vide, at han agter at blive som formand.

Det første spørgsmål, det rejser, er, hvordan Kristian Jensen har tænkt sig at reagere. Langt de fleste - givetvis også Kristian Jensen selv - havde regnet med, at han ville blive formand, hvis ikke Løkke lykkedes med at fastholde regeringsmagten.

Men Venstres fremgang var på en bizar måde en streg i regningen. Den har givet Lars Løkke Rasmussen fornyet og uventet styrke, og den bruger han til at forsøge at blive siddende som formand.

Det efterlader Kristian Jensen i et kæmpe dilemma. Den ene vej, han kan vælge at gå, er, at han accepterer Løkkes beslutning, men med den konsekvens at han måske aldrig selv bliver formand.

Tiden virker nemlig ikke til at være Kristian Jensens ven. Jo længere tid der går, desto større er risikoen for, at andre formandskandidater får tid til at bygge sig op i offentligheden og partiets bagland. Jakob Ellemann-Jensen er i den sammenhæng den, alle taler om.

Det leder os hen til Kristian Jensens anden mulighed. Nemlig at udfordre Lars Løkke Rasmussen på landsmødet til november i et kampvalg om formandsposten.

Det vil være et meget dramatisk træk, der med statsgaranti vil øge splittelsen i partiet. Men måske er det på nuværende tidspunkt Kristian Jensens bedste chance for at blive formand for Venstre. Udfaldet af et sådant opgør er svært at spå om, og spørger man indsigtsfulde kilder i Venstre, er der ikke nogen, der tør gætte på udfaldet.

Det mest sandsynlige er dog nok, at hensynet til partiet og risikoen for at blive stemplet som kongemorder afholder Kristian Jensen fra det direkte opgør. Et mere sandsynligt scenarie er derfor en stedfortræderkrig.

På mandag skal Venstres folketingsgruppe nemlig langt om længe konstituere gruppeledelsen. Altså fordele de helt tunge poster som politisk ordfører og gruppeformandsposten.

Før sommerferien gik der i Venstre vedholdende rygter om, at Kristian Jensen havde besluttet sig for at sætte sig på begge poster ved at gøre sin mangeårige allierede Karsten Lauritzen til gruppeformand og Sophie Løhde til politisk ordfører.

Særligt konstellationen med Løhde var interessant, da hun under formandsopgøret i 2014 støttede Lars Løkke Rasmussen og ikke Kristian Jensen. Men nu havde hun åbenbart skiftet side. Måske i en forventning om, at Løkke var på vej ud og Jensen var fremtiden.

Var det Kristian Jensens plan, er den faldet fra hinanden. Hans forsøg på at sætte sig på to af de mest betydningsfulde poster i partiet har nemlig mobiliseret hans modstandere. De ville ikke bare sådan acceptere, at Kristian Jensen fik kontrol med både gruppeformanden og den politiske ordfører, da det ville befæste hans position som partiets kronprins. Derfor måtte der findes en modkandidat til i hvert fald en af posterne.

Og det er lykkedes. Ifølge kilder i Venstre stiller Jakob Ellemann-Jensen op til posten som politisk ordfører, og det har angiveligt betydet, at Sophie Løhde har trukket følehornene til sig igen. Lige nu ligner Jakob Ellemann-Jensen derfor partiets nye politiske ordfører.

Men mere vigtigt ligner han også mere og mere en kommende kandidat til formandsposten i Venstre. Det er således svært ikke at tolke hans ageren som et forsøg på at bringe sig selv i en position, hvor han er i stand til at udfordre Kristian Jensen til partiets højeste tillidshverv. Om han i sidste ende udnytter positionen, er dog en anden sag. Det afhænger givetvis af, om han på det tidspunkt tror på, at han kan vinde. Men første skridt er det, der sker lige nu, og det sender et signal om, at han er en spiller.

Det presser Kristian Jensen. Med Løkke som formand i en rum tid endnu vil det være et problem for ham, hvis Jakob Ellemann bliver politisk ordfører, mens han selv står uden for gruppeledelsen. Det vil give Ellemann en gylden platform både internt og eksternt, der bliver svær at konkurrere med.

Det store spørgsmål er derfor, om Jakob Ellemanns indtræden i magtkampen kan tvinge Kristian Jensen til at gå efter den anden vigtige post, der er i spil på mødet mandag - gruppeformandsposten. Det vil betyde, at den loyale Karsten Lauritzen må træde til side. Det er en nødvendighed i det store spil, men Lauritzen må ikke desto mindre være skuffet. Kristian Jensen må håbe, det ikke slår skår i deres alliance.

Beslutter Kristian Jensen sig for at kandidere til gruppeformandsposten, og det er der meget, der tyder på, at han gør, er det ikke uden risiko. Stiller han op, skal han vinde. Det bliver svært for ham senere at stille op som formand for Venstre, hvis partiets folketingsgruppe inden da har vraget ham. Det samme gælder for Jakob Ellemann-Jensen. Hvis Kristian Jensens modstandere vil knuse ham, skal de "bare" slå ham mandag.

Det kræver, at de kan finde en modkandidat, der dels vil lade sig bruge dette spil, dels også kan samle større opbakning end Kristian Jensen. Og det er den store ubekendte på den korte bane. Styrkeforholdene i Venstres folketingsgruppe er uklare, fordi der er blevet valgt så mange nye medlemmer ind. Lige nu bliver der derfor ringet på livet løs i Venstre i et forsøg på at få afklaret, hvem der egentlig har flertal i gruppen.

Et forsigtigt bud er, at både Kristian Jensen og Jakob Ellemann-Jensen bliver valgt. Muligvis uden modkandidater. Hvad det betyder for Venstre er for tidligt at sige, men i partiet må man frygte, at de to vil trække deres indbyrdes magtkamp ind i partiets ledelse. Sker det, er det skidt for Venstre.