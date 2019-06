Test dig selv: Kan du blive dansk statsborger?

For at bestå indfødsretsprøven skal man svare rigtigt på mindst 32 ud af 40 spørgsmål.

Test: To gange om året bliver der holdt indfødsretsprøver, som ansøgerne skal bestå for at opnå dansk statsborgerskab.

Den seneste prøve fandt sted 6. juni i år.

Ansøgerne havde tre kvarter til at bestå prøven, der består af 40 spørgsmål. Man skal have mindst 32 rigtige svar for at opnå dansk statsborgerskab - svarende til 80 procent.

35 af spørgsmålene er hentet i et læremateriale, som deltagerne på forhånd har fået udleveret. De resterende fem spørgsmål er baseret på aktuelle begivenheder.

Kan du klare testen? Prøv her: