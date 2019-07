På kant: Teledataskandalen, hvor mangelfulde oplysninger i straffesager kan have haft betydning for domsafsigelser, hvor folk kan være uskyldige dømt og skyldige gået fri, stiller et ganske alvorlig spørgsmål: Kan vi stole på de digitale beviser, der i dag indgår i stort set alle straffesager?

Tvivlen er der og justitsministerens undersøgelser kan være en øjenåbner for vurderingen af, hvor sikre de digitale beviser er.

Aktuelt har en forsker ved Politihøgskolen i Norge, Nina Sunde, stillet det samme spørgsmål. Hun forsker i de digitale beviser, og hvordan de kan påvirke efterforskeren og føre til fejlslutninger, og i hendes seneste studie nævnes en norsk straffesag fra 2018, hvor en kvinde var sigtet for groft uforsvarlig kørsel ved at påkøre en fodgænger i et fodgængerfelt. Efterforskningen påviste, at kvinden havde sendt et billede fra sin mobiltelefon via Snapchat, og at denne uopmærksomhed var årsagen til påkørslen. Det blev lagt til grund i bevisførelsen. Men da dataene blev undersøgt nærmere, viste det sig, at snapchat-meldingen var sendt flere minutter tidligere, da den på grund af dårlig dækning i området var blevet "hængende i luften". Nu stillede sagen sig anderledes og fik stor betydning for strafudmålingen.

Ikke verificerede kildeoplysninger har fortalt, at der også har været problemer med danske GPS-positioner. Det skete under den store politiaktion sidste år, der satte den lille fynske landsby Espe på Danmarkskortet, da en landejendom under et voldsomt politiopbud blev ransaget helt uden grund.

Enhver krise har et udviklingspotentiale. Ingen ved i øjeblikket, om der er begået justitsmord, og ingen ved, om skyldige er på fri fod. En afklaring af det - og sidst, men ikke mindst om vi kan stole på de digitale spor, vil medvirke til at genskabe tilliden til vores retssikkerhed.