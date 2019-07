50 år: 18. juli er det 50 år siden, at senator Ted Kennedy kørte galt på en bro ved Chappaquidick og med bilen og passageren Mary Jo Kopechne styrtede de i vandet, hvorved hun druknede. Han erkendte sin skyld, deltog i Mary Jo Kopechnes begravelse - og talte om, hvorvidt der hang en forbandelse over Kennedy-familien med de mange tragedier, der ramte den.

Hans storebror Joe Jr. blev dræbt i 2. verdenskrig i 1944, hans søster Kathleen ved et flystyrt i 1948, hans storebror John blev dræbt i Dallas ved attentatet i 1963, selv var han nær blevet dræbt ved et flystyrt i 1964, og hans tredje storebror Robert blev dræbt ved attentatet i 1968.

Efter ulykken stod det åbent, om han var færdig i politik, men han fortsatte. Men det, at have gjort noget galt, fritager én ikke for et fortsat ansvar, forklarede præsident Obama om Ted - ved hans begravelse. Så efter ulykken fortsatte Ted Kennedy efter det mål, som hans far havde sat foran ham i et brev til ham som otte-årig i 1942: "Når du vokser op, håber jeg, at du vil give dit liv til at prøve at gøre folk lykkelige i stedet for at gøre dem elendige, sådan som krigen gør dem i dag."

I Senatet intensiverede han sin indsats som den, der - med præsident Bill Clintons ord - var: "Senatets mest fremtrædende tilhænger af sygesikring for alle."

I 1971 foretog Ted Kennedy en rejse til England, Israel, Danmark og Sverige for at blive klogere på, hvordan ikke-rige amerikanere kunne få hjælp efter behov. På et pressemøde fortalte han, at han besøgte Danmark, fordi: "I Danmark kan I få højt kvalificeret hjælp uden at være højt bemidlet."

Som sin bror var han imod Vietnamkrigen. Med sin søster Jean, der i Clintons tid blev USA's ambassadør i Irland, virkede han for fred i Nordirland, og det blev opnået. Sammen med Caroline Kennedy, sin bror Johns datter, anbefalede han Barack Obama til præsidentvalget. Til samme Obama leverede han årtiers arbejde i Senatet for "sygesikring for alle," så det, der blev kaldt Obama Care måske mere retfærdigt burde hedde: Teddy Care.

Over 20 gange brevvekslede vi om videreførelse af hans brødres ord og gode ideer, og i 2004 valgte Kennedy Selskabet ham til årets modtager af selskabets Mænd af mod-pris, blandt andet for hans indsats for sygesikring for alle. Tillige, at han vendte sig stærkt mod den Irak-krig, der blev indledt med falske påstande, og at han vendte sig imod dobbeltmoral i udenrigspolitikken.

Ved hans begravelse i 2009 mødte alle nulevende tidligere præsidenter op, og præsident Obama holdt hovedtalen. Med til det gode minde, som han trods alt efterlod sig som 'Senatets løve' hører det også, at han fortsatte med at være Kennedy-familiens leder, der i livsnære og trøstende taler satte ord på de tragedier, som fulgte: Ved Jacqueline Kennedys død, ved John Kennedy Jr.'s, hans hustru og søsters død i et flystyrt.

På dagen for Kathleen Kennedys bryllup var han først med ved sin søns amputation af sit kræftsyge ben, hvorefter han senere på dagen førte Kathleen op i kirken til hendes vielse. Det bør ikke glemmes, hvis 50 årsdagen for hans tragiske bilulykke, ribber op i andre omtaler af ham.