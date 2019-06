Tallene viser det: Vi har brug for differentieret pensionsalder

Pension: Øjnene var fast fæstnet i excel-arkene, og flere mediekilder med længere, videregående uddannelse udbrød i chok: "Hov, i takt med stigende pensionsalder må flere lønmodtagere kaste håndklædet i ringen før tid og trække sig fra arbejdsmarkedet."

Tja, i 3F trak vi en smule på smilebåndet i forhold til akademikernes overraskelse i lyset af de seneste tal fra Danmarks Statistik. Men ellers er udviklingen absolut trist.

Stigende pensionsalder øger presset på de lønmodtagere, der har været længst på arbejdsmarkedet i nedslidende jobs. Derfor var velfærdsforliget fra 2006 om stigende pensionsalder bl.a. koblet med løfte om en stærkere indsats for et bedre arbejdsmiljø. Den indsats er slået fejl, erkender også Venstres beskæftigelsesminister gennem de senere år, Troels Lund Poulsen. De tørre tal fra forskerne dokumenterer også øget nedslidning blandt lønmodtagerne.

Flere andre forudsætninger for 2006-forliget er også forduftet. De borgerlige har skamskåret efterlønsordningen - som på baggrund af egne forsikringsbidrag sikrede nedslidte en ret til at trække sig tilbage, hvis kroppen ikke kunne holde indtil folkepensionsalderen. Og indsatsen for efter- og voksenuddannelse, der kunne give de kortuddannede større muligheder for sporskifte på vej mod seniorårene, er heller ikke kommet ordentlig i gang.

For nogle fører det forestående til, at man kræver velfærdsforliget fra 2006 opsagt. Sådan ser vi ikke på det i 3F. Vi anerkender fuldt ud, at det samfundsøkonomisk er vigtigt, at så mange af os som muligt forbliver på arbejdsmarkedet, så længe som muligt, i takt med gennemsnitligt stigende levealder. Men der er markante og store sociale forskelle, både mht. levealder og helbredskvaliteten i de sidste senior- og leveår.

De nævnte statistiktal ovenfor bevidner, at kravet fra bl.a. 3F, FOA og Fødevareforbundet NNF om ret til differentieret pensionsalder er både fair og rimeligt. Jeg vil insistere på - 3F vil insistere på, at de nyvalgte i Folketinget vil lytte til behovet for værdig tilbagetrækning, hvor de slidte ikke er tvunget til at tigge med hatten i hånden og skal kastes gennem visitationsordninger mv.

Ingen af vores medlemmer vil anse det for attraktivt at benytte sig af retten til tidligere folkepension, hvis deres helbred giver mulighed for at blive i beskæftigelse. Glæden ved arbejdsfællesskabet og udsigten til mærkbart indtægtstab ved overgang til folkepension gør, at kun de, som føler det absolut nødvendigt, vil gå på pension før tid.