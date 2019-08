Debat: Når en muslim taler med to tunger, taqqiya, drejer det sig om at fortælle en løgn. Det er forbudt i islam, og dog tilladt i visse situationer. Men i forbindelse med videosagen, der omtales i avisen Danmark i disse dage, tror jeg ikke på, at lægen Mustapha Itani lyver, ej heller med taqqiya. Det har han ikke brug for. Det fremgår også tydeligt af hans ærlige læserbrev 1. august. Men som læser kan man naturligvis vælge at læse ud fra et andet synspunkt. Og med en anden viden.

Alligevel taler Mustapha Itani "Med to tunger", det vi vil kalde "En hvid løgn". Nemlig når han skal forklare specielt de ældre danskere, med anden etnisk baggrund, hvor alvorligt det kan være at faste. Når man kender til denne gruppe, og hvor meget andet tabu der kan være omkring kulturen og sundhedssektoren, forstår man godt talemåden. Og når Itani taler om kolde afvaskninger for at berolige vreden, er det sandsynligvis andet end det, som vi forbinder med kolde afvaskninger.

Omvendt er det også lidt kluntet gjort at lave videoen som gjort. Selv om det er gjort i god mening. Og måske sov han lidt i timen, da faget psykologi var på programmet. For så ville han vide at ens følelser kommer fra en selv og ikke fra en djævel. Og som læge er det jo noget vrøvl at tale om "Vreden fra djævelen"

Men. Mustapha Itani har lært af fejlen, og det bør vi andre også gøre. Og lade forstandige mennesker finde en fornuftig løsning. Det gentager sig jo, ikke siger lægen.

Selv vælger jeg at glæde mig over, at en læge tager ansvar og gør en indsats. Ikke stikker halen mellem benene, og står ved sine handlinger. Der måske i sidste ende redder liv. Lad os nu opføre os ordentligt, og prøve at forstå lidt ud over vores egen næsetip og ikke med djævelens vold og magt gøre et problem ud af alt.