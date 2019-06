På kant: Slap af din pædofile so, din tid kommer.

Sådan risikerer man så at blive tiltalt i 2019, hvis man blander sig i debatten. I mit indlæg i avisen Danmark i mandags brugte jeg min ytringsfrihed til at forholde mig kritisk til, om skatteyderne bør finansiere Paludans fremfærd.

Det fik nogle mænd til at mene, at de havde ret til at tømme deres verbale affaldsspand i min mailboks.

De mest sjofle, seksuelle og grove udtryk vil jeg skåne læserne for, men ellers var det vrede budskaber som for eksempel: "Når vi færdige med islam. Så kommer vi efter de kristne pædofile falsk kærligheds brugende smatsøer." Underskrevet med et V.

De mange korandemonstrationer skulle angiveligt bruges til at bevise, at man ikke kan bruge sin ytringsfrihed til at kritisere islam uden at modtage hadefulde trusler. Jeg kan konstatere, at det også gælder kritik af den fremfærd.

Det er et alvorligt demokratisk problem, hvis man ikke kan ytre sig kritisk - uanset emnet - uden at blive overdænget med hadefulde ord og trusler. Men det er samtidig en udfordring for retsstaten at sætte grænser for al den hadefulde fremfærd, som angiveligt sker i ytringsfrihedens og demokratiets navn.

Jeg er hverken for masseindvandring eller åbne grænser, jeg fordømmer voldtægt og pædofili, jeg er ikke "rød lejesvend" eller "halalhippie", men de synspunkter og prædikater tillægges jeg omgående, fordi jeg brugte min ytringsfrihed til at forholde mig kritisk til Paludans fremfærd.

Fordomme og generaliseringer, tilsat hadefuld retorik, er det stof, krige er lavet af.

Da den såkaldt indvandrervenlige CDU-politiker Walter Lübcke 2. juni blev likvideret i sin have, udtalte forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier: "Hvor sproget forrås, er volden ikke langt væk."

Jeg har i denne uge spurgt mig selv, hvorvidt jeg er bange, og hvorvidt jeg skal tie. Demokrati kan ikke tages for givet. Vi skal kunne være uenige og alligevel tale til og med hinanden på en ordentlig måde. Ellers har debat ingen værdi.