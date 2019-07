Tal frit fra leveren

På kant: Det er sommer, det er sol og et nyt politisk flertal. Integrationen skal lykkes i stedet for at udgrænse bestemte grupper af befolkningen. Det er træls, at høre yderfløjene råbe, men vi skal tale frit fra leveren, uden at være bange for elitens sprogkommissærer. Et sprog i benlås amputerer debatten, og det usagte ender med at sidde fast i halsen. Kvælningsgreb tager luften ud af demokratiet.

Det er jo blankt indlysende, at vi skal tale om succeserne, og være nuancerede. Jeg tror bare ikke, at det ændrer en snus, om vi kalder Vollsmose en "ghetto" eller et "udsat boligområde". Men politiske linjevogtere står klar til at give uddele skyld, skam og dårlig samvittighed. Uenigheder og klar tale er saltet i samfundet.

En sociolog forklarede på TV, at han "gang på gang" møder børn og unge som peger på politikernes "retorik", når de fortæller om, hvorfor de ser sort på fremtiden. Sociologen mener oven i købet, at denne "retorik" direkte fører til mistrivsel i udsatte boligområder. Tænk sig, jeg var slet ikke klar over at børn og unge i udsatte boligområder fulgte dansk politik så tæt. Mistrivsel har dybere årsager.

Jeg er træt af debatten om debatten. Altså om tonen, retorikken, omstændighederne, måden tingene bliver sagt på, insinuationer om bevæggrundene. Lad os gå til biddet om indholdet.