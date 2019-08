Tak til min 87-årige svigerfar: - Du gjorde mig til et mere helt menneske

Brev: Der er meget, jeg vil nå at fortælle dig, Jens.

Når jeg skriver "nå", er det, fordi du er 87 år.

Du er fysisk stærk, men hukommelsen bliver svagere. Du kan huske, hvordan det var at tjene på en gård i Vestjylland, før du blev konfirmeret. Tiden som værnepligtig, udstationeret i Tyskland efter Anden Verdenskrig, står skarpt. Og de omkring 50 år, du boede med Marianne og jeres fem børn på gården for enden af grusvejen ved Husby Sø, tæt på Kaj Munks præstegård, er heller ikke forsvundet.

Men da jeg ringede for at ønske dig tillykke med fødselsdagen i foråret, var du let forvirret. Jeg måtte slutte samtalen med at fortælle, at jeg er Søren, en af dine svigersønner, far til tre af dine børnebørn og gift med Anna, din ældste datter.

Efter jeg havde talt med dig, kom jeg til at tænke på de oplevelser, vi har haft gennem de 30 år, vi har kendt hinanden. Oplevelser, som måske er ved at forsvinde for dig. Men som har været skelsættende i mit liv, og som derfor er værd at mindes.

Jeg er opvokset i et aarhusiansk villakvarter, hvor vi taler samme rigsdanske sprog som i fjernsynet, hvor grøntsager kommer fra supermarkedet, og hvor dyr er noget, man går tur med i snor.

Sådan var det ikke i din verden, Jens.

Da jeg kom ind i familien, var du aktiv landmand og medlem af menighedsrådet i Husby. Og det var naturligt, at jeg - som resten af familien - tog del i arbejdet på gården, når vi var på besøg.

En af de første gange, vi mødtes, fortalte jeg, at jeg havde gennemført et maraton i København. Jeg fornemmede, at du ikke helt kunne se fornuften i at ase 42 kilometer rundt på asfalten i en varm storby uden et egentligt formål.

Du nikkede høfligt til beretningen og stillede så et spørgsmål, jeg ikke forstod, fordi det blev udtalt i en vestjysk dialekt.

"Undskyld?" sagde jeg.

Du gentog spørgsmålet.

Jeg ransagede hjernen for at forstå meningen i de lyde, som mindede om en blanding af tysk, hollandsk og dansk.

Uforståelige var de, så jeg tog chancen og svarede "Ja!"

Et smil bredte sig i dit skæggede ansigt.

"Nå," sagde du, nu på et forståeligt og dialektfrit dansk, "det var lige godt imponerende, at du sådan blev nummer et i det maratonløb."

Jeg måtte indrømme, at jeg ikke anede, hvad du havde spurgt om, og at jeg have løbet til en tid langt nede i feltet.

Siden den dag har jeg spurgt, når jeg var i tvivl, og lært, at stednavnet Vedersø udtales "Vejse", at en "støvwt" er en trillebør, og at det i Vestjylland er tilladt at sige "en" hus.