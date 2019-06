Tak, Claus Oxfeldt!

Chikane: Det er befriende, at politiforbundets formand Claus Oxfeldt tager bladet fra munden og sparker bolden tilbage til politikerne i forhold til Paludans misbrug af ytringsfrihed.

"Jeg vil ikke begrænse ytringsfriheden, men gøre opmærksom på misbrug af ytringsfrihed. Paludans ageren handler for mig ikke om ytringsfrihed, men mere om målrettet chikane", siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Jeg har respekt for, at Oxfeldt beder politikerne om at tage aktivt ansvar for et kæmpe problem, de selv har skabt på baggrund af tvivlsomme ideologiske og teoretiske overvejelser.

Det er nu kommet frem, at politiet indtil videre alene i år har brugt over 100 millioner kroner i personbeskyttelse, hvoraf det meste er blevet brugt til at beskytte Paludan Politiet og politifolkene er maksimalt presset. Pt. har landets politifolk oparbejdet pukkel med 1.086.000 overarbejdstimer. Paludan har selv udtalt efter valget, at han "kun er lige begyndt" og at han vil øge sin aktivitet fremover.

Derfor er det et udtryk for en ansvarlig forbundsformand, at han rejser den nødvendige diskussion om, hvorvidt man skal sætte stopper for den ubegrænsede beskyttelse af Paludan.

For politiet kan ressourcemæssigt ikke holde til, hvis Paludan flere gange om måneden eller oftere skal "demonstrere". Brug af mange millioner på beskyttelse af Paludans systematiske chikane og misbrug af politiets kostbare ressourcer betyder, at andre vigtige opgaver ikke bliver løst, og at politiet i endnu højere grad svigter flere borgere, som fortjener politiets hjælp. Bunkerne med sager, der samler støv, vokser støt i landets politikredse, og flere sager med kendte gerningsmænd, også mere alvorlige sager, bliver henlagt som følge af politiets brug af ressourcer på Paludan.

Derudover slider beskyttelsen af Paludan på politiets hårdt oparbejdede sociale kapital og tillid hos borgerne. Mange borgere i ghettoområderne har svært ved at forstå, at politiet ikke alene beskytter Paludans demonstrations- og ytringsfrihed, men også indholdet af hans hadefulde ytringer.

Mens Paludan uforstyrret skaber ufred, henviser politikerne som en flok papegøjer til, "at vi her i landet har ytringsfrihed". Denne uansvarlige passivitet er deprimerende og tragisk, for vi venter blot på en ulykke. Uanset hvad såkaldte eksperter og opinionsdannere påstår, har vi en helt uholdbar og farlig situation, hvor stigende radikalisering og risikoen for terror vokser. Og hvor risikoen for Muhamed krise II er mere og mere realistisk

Med afskaffelsen af blasfemiparagraffen forærede naive politikere og ytringsfrihedsfundamentalister hadprædikanten Paludan en gave. Paludan er derfor de selvsamme politikeres enfant terrible, som nu tager både politiet, demokratiet og vores demokratiske samtale som gidsler.

Uden blasfemiparagraffens afskaffelse var Paludan aldrig blevet andet end en ligegyldig hadprædikant og Youtuber.