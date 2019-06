Ta' et fjumreår - I skal alligevel arbejde til I er 74

På kant: Tillykke-tillykke til de mange, som afslutter et forsømt forår med et eksamensbevis. En ny undersøgelse viser at færre starter direkte på en videre uddannelse efter HF eller gymnasium. Er det et problem, at der går et år eller to med rejser, arbejde eller højskole? Hvis man spørger økonomerne og revisorerne i Finansministeriet, er det en samfundsmæssig dårlig forretning. Jeg synes, at det er alletiders.

Løft næsen fra bøgerne, og snus verden ind. Rejs ud, og oplev at livet kan leves på mange måder. Kald det fjumreår eller sabbatår, men lad unge finde deres personlige fundament. Rygsækken med oplevelser, erkendelser og livsglæde følger med resten af livet. Økonomer, der tilbeder "øget arbejdsudbud", vil forbande det, men pladsen i dagligdagens hamsterhjul kan vente. Ro på!

Fra vuggestue, hurtigt videre til børnehave, for det er billigere. Det er svært at udsætte skolestarten, for det er billigere. Afsted til skole, med op til tredive tests. Hurtigt i gang med en uddannelse, og som skudt ud af en kanon, videre ud på arbejdsmarkedet, hvor tempoet og effektiviteten hele tiden presses opad. Ikke sært at så mange føler sig trætte, utilstrækkelige og stressede.

Unge som starter i job i dag, skal forvente at arbejde, til de er 74 år. Arbejd! Arbejd! Jeg synes, at I skal snuppe et par sabbatår, mens tid er.