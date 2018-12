Syv lufthavne rotter sig sammen i kamp for bedre infrastruktur

På trods af vidt forskellige ønsker og behov arbejder de de syv danske lufthavne, der har faste indenrigsruter, lige nu på et fælles ønske-katalog til ny infrastruktur. Kataloget skal afleveres til transportordførere og ministeren i håbet om at de vil tilgodese lufthavnene, når midlerne til fremtidige infrastrukturprojekter skal fordeles.

Lufthavne: Når politikerne på Christiansborg skal lægge en plan for de kommende års infrastrukturprojekter, vil de danske lufthavne huskes og høres. Derfor danner de syv danske lufthavne, der har indenrigsruter, nu fælles front i kampen for at blive tilgodeset i politikernes prioriteringer. - Det kan være svært for Billund Lufthavn at få gehør i forhold til Københavns Lufthavn, det kan være svært for Karup at få gehør i forhold til Billund Lufthavn og så videre. Sammen har vi en mere markant stemme, siger Jan Hessellund, lufthavnsdirektør i Billund Lufthavn.

Ideen er, at de syv lufthavne, der tæller Aalborg Lufthavn, Aarhus Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn, Sønderborg Lufthavn, Billund Lufthavn, Bornholms Lufthavn og Københavns Lufthavn, alle inviterer relevante interessenter som eksempelvis erhvervs- og turistaktører til møde. Her skal de drøfte, hvilke infrastrukturprojekter, der i deres øjne er nødvendige for at skabe bedre national og international tilgængelighed. Ønskerne og argumenterne fra hver lufthavn bliver til sidst samlet i et fælles katalog og afleveret til transportordførerne og transportministeren. - Vi skal tydeliggøre, hvad der er vigtigt for de enkelte lufthavne, så politikerne ikke blot kigger på de områder, hvor de naturligt har deres interesser, siger Jan Hessellund. Billund Lufthavn har blandt andet inviteret DI's lokalafdelinger, den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst og Natur, de omkringliggende områders erhvervsråd og foreningen Cotra, der varetager interesser for virksomheder med stor rejseaktivitet, til møde den 18. december. Hvem og hvor mange, der dukker op, står endnu ikke klart, da der stadig er åbent for tilmelding. - Vi vil gerne have, at de hjælper os med at prioritere vores ønsker og pege på infrastruktur, vi måske ikke selv er opmærksomme på. Vi slås jo eksempelvis for en jernbane og en station i Billund. Mødet er en form for lakmustekst af det, vi selv tror på. Det er vigtigt at vise over for politikerne, at vi har støtte og opbakning, siger Jan Hessellund.

Infrastruktur på dagsordenen I forbindelse med finansloven er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at se på en infrastrukturplan med fokus på veje.

Desuden skal der være valg i 2019, og her kan infrastruktur blive et varmt emne.

Ifølge flere lufthavnsdirektører skal der i 2019 eller 2020 politisk tage stilling til de kommende års infrastrukturprojekter, idet der opstår et nyt økonomisk råderum. Transportministeriet hverken be- eller afkræfter planerne, men henviser til den netop vedtagne finanslov.

Hos Sønderborg Lufthavn blev der holdt møde for to uger siden med 25 deltagere. Lufthavnschef Christian Berg vil ikke fortælle præcist, hvem der deltog, men understreger at der er tale om toneangivende virksomhedsledere og beslutningstagere fra området. Christian Berg mener, at samarbejdet er en fordel for alle parter. - Vi er konkurrenter, men vi er gode til at lægge konkurrencen væk, og se hvor vi har fælles interesser som vi gerne vil løfte til national politisk niveau, siger han og understreger, at hver af de danske lufthavne spiller en rolle i forhold til at binde Danmark sammen. Infrastrukturprojekter i Sønderjylland kan således også komme Københavns Lufthavn til gode, fordi Københavns Lufthavn som international lufthavn er afhængig af at tiltrække folk fra hele landet og flyve dem videre ud i verden. - Hvis der ikke er god infrastruktur til Sønderborg Lufthavn, går det ud over indenrigsruten til København, og dermed over muligheden for at komme videre ud i verden, siger han.

Jan Hessellund erkender, at der trods fælles takter også hersker store interesseforskelle lufthavnene imellem, og at der er risiko for, at nogle lufthavnes ønsker drukner i andres, når man på denne måde fremlægger et fælles ønske-katalog. Men alternativet er værre, mener han. - Hvis vi ikke lægger det frem, er der ingen, der ser det. Lavede vi ikke kataloget, ville der være en del mindre infrastrukturprojekter, der aldrig kom på bordet, fordi det altid er de store projekter, der er fokus på, siger han.