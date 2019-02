Syge Kevin overvåget af kommunen: Skulle forklare Netflix-forbrug

Netflix-konto, bankudtog og elforbrug. Alt privatforbrug blev undersøgt af kommunen, da Kevin Juhl Pedersen blev mistænkt for at svindle med sin ressourceforløbsydelse.

Kommunal kontrol: Hvorfor abonnerer du på Netflix? Hvad lavede du i Aarhus den dag? Hvilket arrangement har du købt billet til på Ticketmaster.dk? Spørgsmål som disse har 23-årige Kevin Juhl Pedersen måttet stå på mål for, mens Billund Kommune har kigget hele hans privatøkonomi efter i sømmene.

Det skriver Fagbladet 3F.

På grund af mistanke om snyd med sin ressourceforløbsydelse har han siden september 2018 ufrivilligt været fanget som midtpunkt i kommunens opslidende kontrolarbejde. Gennem en frivillig udlevering af Kevin Juhl Pedersens kontoudtog fra de seneste 12 måneder har Billund Kommune overvåget alt fra hans kørsel, spisevaner, kontooverførsler og forbrug af streamingtjenester.

- Jeg gav dem lov til at kigge min økonomi igennem, men jeg blev meget overrasket over, at de gennemgik mit kontoudtog ned til mindste detalje. De ved jo uhyggeligt meget om mig nu, fortæller han.

Kevin Juhl Pedersen røg på ressourceforløbsydelse, efter han i 2017 blev invalideret på grund af et alvorligt piskesmæld, han pådrog sig ved en bilulykke.

På det tidspunkt boede han stadig hjemme hos sine forældre. Men et år efter ulykken besluttede han sig fra at flytte hjemmefra.

Det betød, at satsen for hans ressourceforløbsydelse steg, fordi den blev ændret til udeboende. Og det fik Billund Kommune til at igangsætte en stikprøvekontrol.

- De sagde, at det var en stikprøvekontrol, men jeg følte mig meget mistænkeliggjort under de samtaler, jeg havde med kommunen, fortæller han.

Under et af møderne med kommunens kontrolenhed blev Kevin Juhl Pedersen konfronteret med oplysninger om både hans eget og hans forældres elforbrug.

Oplysninger, som var hentet uden samtykke. Det fremgår af de aktindsigter, som Fagbladet 3F har fået af Billund Kommune.

Kontrolenheden mente at kunne dokumentere, at forbruget hos forældrene ikke var faldet nok til, at det kunne være tale om en reel udflytning.

- Det kom som et chok, da de sagde, at de havde fået fat i de her oplysninger. Jeg havde jo været samarbejdsvillig fra starten af og givet dem adgang til min konto, men så går de bare bag ryggen på mig, siger han.

Kevin Juhl Pedersen begrundede det manglende fald i elforbruget hos forældrene med, at de var i gang med at renovere og derfor brugte ekstra el i den periode, selv om han var fraflyttet adressen.

- Men det var, som om de ikke købte den forklaring, siger Kevin Juhl Pedersen, der bor i Grindsted.

Det var dog ikke kun Kevin Juhl Pedersens elforbrug, som fangede kommunens interesse. Kontrolmyndigheden satte blandt andet spørgsmålstegn ved hans brug af streamingtjenester som Netflix, Viaplay og iTunes

- De var meget interesseret i at få at vide, hvordan jeg kunne se film med mine skader. Og hurtigt begyndte de også at sætte spørgsmålstegn ved, om jeg nu var så invalideret, som det ellers fremgik i min sygejournal, fortæller Kevin Juhl Pedersen.

Som en følge af ulykken lider han af koncentrationsbesvær, nakkesmerter og hovedpine. Derfor mente Billund Kommune ikke, at det burde være muligt for ham at se film og tv-serier. Også et arrangement, som Kevin Juhl Pedersen havde købt billetter til over websitet Ticketmaster.dk, kom under kommunens lup.

- De antog automatisk, at det var en koncert, jeg havde købt billetter til, og de forstod ikke, hvordan jeg kunne klare det, når jeg nu havde klaget over mine nakkesmerter, siger han.

I virkeligheden var det et standupshow, Kevin Juhl Pedersen havde købt billetter til.

- I starten var jeg selv i tvivl om, hvorvidt det var muligt for mig at tage med til det. Men det var et show, hvor man skulle sidde ned hele tiden, og derfor valgte jeg alligevel at tage med mine venner ind for at se det, forklarer han.

Efter flere indsigelser fra 3F Varde/Billund valgte Billund Kommune 21. december 2018 at afslutte Kevin Juhl Pedersens kontrolsag. Kevin Juhl Pedersen sidder dog stadig tilbage med chokket.

- Jeg følte mig helt vildt stresset, fordi jeg bare skulle give den ene forklaring efter den anden. Og man stod alligevel bare tilbage med følelsen af, at de ikke rigtig troede på en, fortæller han.

Presset gjorde det også vanskeligt for ham at varetage sit arbejde i en lokal bilforhandler, han var i praktik hos.

- Jeg glemte tit opgaver på mit praktiksted, fordi det med kommunen bare fyldte så meget. Det har virkelig været svært. For jeg prøver jo bare at leve så almindeligt og normalt liv, som jeg nu er i stand til, siger Kevin Juhl Pedersen.

Billund Kommune har ikke ønsket at kommentere sagen for Fagbladet 3F, og det er heller ikke lykkedes avisen Danmark at få en kommentar fra kommunen.