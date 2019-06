Sydjyske vælgere: - Dansk Folkeparti har ikke leveret

Dansk Folkeparti blev mere end halveret på landsplan ved onsdagens valg, og de tre største tilbagefald af mistede stemme skete i Sydjyllands Storkreds i Sønderborg, Fredericia og Aabenraa. Avisen Danmark var på gaden i Fredericia, hvor Dansk Folkeparti fik 17,2 procent færre af de samlede stemmer, for at høre, hvorfor partiets opbakning er blevet mindre.

Frank Hartung - Jeg har ikke noget personligt imod Kristian Thulesen Dahl, men han er nok ikke den rette til at fortsætte som partiets formand. Jeg mener, at de har glemt at lytte til vælgerne. DF har ikke været fremtrædende nok til at vise, hvad de duer til, og det har vælgerne straffet.

Her mistede Dansk Folkeparti flest procent af stemmerne 1. Sønderborgkredsen: -18,1 procent. Stemmer: 5.511 (12,3 procent), valget 2015: 14.140 (30,4 procent).2. Fredericiakredsen: -17,2 procent. Stemmer: 3.891 (12,6 procent), valget 2015: 9.312 (29,8 procent).



3. Aabenraakredsen: -17 procent. Stemmer: 5.076 (14,5 procent), valget 2015: 11.392 (31,8 procent).



4. Slagelsekredsen: -16,7 procent. Stemmer: 5.540 (11,5 procent), valget 2015: 13.577 (28,2 procent).



5. Faxekredsen: -16,6 procent. Stemmer: 4.453 (12,0 procent), valget 2015: 10.660 (28,6 procent).

Jytte Nielsen - Dansk Folkeparti har simpelthen ikke leveret på en række punkter, og jeg er skuffet over, at de ikke tog mere ansvar på udlændingeområdet. Jeg valgte Nye Borgerlige denne gang i stedet for DF, fordi Nye Borgerlige gik til valg på at stå fast og ikke give sig.

Henry Paap - Jeg er ikke overrasket over, at DF tabte så mange stemmer. De har gjort en stor fejltagelse ved at blive for distanceret fra folk og ikke snakke med befolkningen. Der er brug for noget forandring, for der er mange ting, som kan blive bedre med velfærden med bedre uddannelse og job, men som ikke er sket.

Jan Christensen - Det kom ikke som nogen overraskelse, at Dansk Folkeparti tabte så mange stemmer. Jeg havde næsten forventet en større tilbagegang end den, som de fik ved valget. Jeg synes, at det er fint, at der kommer et skift, for vælgerne har vel gennemskuet dem, ved at de ikke ville gå i regering og tage ansvar. Der er kommet mange stramninger på udlændingeområdet, som jeg tror, at folk er nogenlunde tilfredse med.

Sandra Sørensen - Jeg var i tvivl, om det skulle være en stemme på Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti. På udlændingeområdet er der lagt en fin balance fra Socialdemokratiets side, men som der ikke var i 2015. Det har ændret sig. Derudover har DF været med til en række nedskæringer i sundhedssektoren, hvilket jeg synes er ærgerligt.