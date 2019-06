Syddansk Universitet går all in på FN's 17 verdensmål

SDU's rektor, Henrik Dam, t.v., og bestyrelsesformand Niels Thorborg, glæder sig over, at alle er med på ideen om at gøre SDU til et universitet, der vil tilrettelægge alt, så det flugter med FN's 17 verdensmål. Foto: Robert Wengler/SDU

SDU tager FN's anbefalinger så alvorligt, at alt på universitet skal ses gennem verdensmål-briller. Det betyder nye uddannelser og store ændringer i hverdagen for både de 4000 ansatte og de 28.000 studerende.

SDU Syddansk Universitet (SDU) tilbyder forskning og undervisningen inden for sundheds-, samfunds- og naturvidenskab, teknisk videnskab og humaniora. I alt cirka 170 uddannelser.SDU har campusser i Odense, København, Slagelse, Kolding, Sønderborg og Esbjerg.



Omkring 4000 ansatte og 28.000 studerende.



SDU blev indviet i 1966 i Odense.

Transformation: Den største beslutning i universitets 53-årige historie. En beslutning, som vil ændre hverdagen for både ansatte og studerende på Syddansk Universitet (SDU) med hovedsæde i Odense og afdelinger i Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Slagelse og København. Sådan karakteriserer SDU's bestyrelsesformand, erhvervsmand Niels Thorborg, og rektor Henrik Dam beslutningen om, at SDU ikke vil "nøjes" med at efterleve FN's 17 verdensmål om bæredygtighed, men simpelthen være dem. SDU går all in på de 17 verdensmål. Alt på universitetet skal være gennemsyret af tanken om, hvordan den flugter med de 17 verdensmål. Og hvis ikke den gør, må sagen gentænkes, så den kommer til det. - Hvis ikke vi som universitet skal gå foran i at skabe en verden, hvor vi tager de 17 verdensmål alvorligt, hvem skulle så, spørger Niels Thorborg retorisk og fortsætter: - Forskning og uddannelse skal redde verden. Da vi først var kommet på ideen og fik det snakket og tænkt igennem, var det egentlig ret indlysende: Vi skal som universitet simpelthen være de 17 verdensmål, og det er vi - så vidt vi har kunnet finde ud af - det første universitet i verden, der er på så gennemført en måde. - Hvordan vil transformationen helt konkret komme til udtryk? - Det vil kunne ses på udbuddet af uddannelser og i hverdagen. Vi vil oprette 17 nye, etårige masteruddannelser - en for hvert verdensmål. Vi indfører desuden et fælles grundforløb for alle studerende uanset studieretning, hvor undervisningen handler om de 17 verdensmål, og så skal al forskning og uddannelse lægges til rette, så det indholdsmæssigt flugter med verdensmålene, forklarer rektor for SDU, Henrik Dam. - Også i hverdagen er der meget at gøre, lad mig nævne bare to ting: For det første skal vi have udskiftet vores bilpark fra benzin- og dieseldrevne biler til elbiler - og der skal derfor etableres ladestandere overalt. For det andet skal vi inden for det næste år have et udbud af vores kantinedrift, og her skal vi i udbudsbetingelserne have lagt krav ind, som er i overensstemmelse med verdensmålene. Det kan være noget med madspild, bæredygtig produktion af mad og ingen brug af plastikbestik.

Folkemøde for børn og unge Desuden vil SDU fra 2020 arrangere et årligt tilbagevendende folkemøde for børn og unge med titlen "Vores Verdensmål." SDU vil invitere elever fra folkeskolen og unge fra gymnasier, erhvervsskoler og de videregående uddannelser til at mødes for at sætte FN´s 17 verdensmål på dagsordenen. Der etableres en teltlejr ved SDU, hvor de unge kan overnatte, og den foreløbige plan er at lægge mødet i slutningen af august eller først i september, mens der stadig er gode chancer for godt vejr. Både rektor og formand erkender, at der forestår en kæmpeopgave. Nye uddannelser skal således først udvikles i et samarbejde mellem undervisere, forskere og studerende. De første nye studieretninger bliver klar til studiestart 2021, men ikke alle. Det er ikke bare en intern øvelse på SDU. Transformationen skal brede sig via ansatte og især de studerende, så de tager tankegangen med sig videre ud i verden og påvirker andre, understreger både rektor og formand. - Vi har en forpligtelse til at uddanne fremtidens unge til at skabe værdi, ikke bare for det lokale samfund, men også for verdenssamfundet. Det her kommer til at omkalfatre den måde, vi driver universitetet på, for det skal simpelthen være vores raison d'etre, altså vores mening med at være her, understreger Henrik Dam.

De største forhindringer - Hvad er de største forhindringer? - Dels at vi ikke er dygtige nok som ledelse til at få budskabet ud til alle 4000 ansatte og 28.000 studerende. Der ligger en enorm ledelsesopgave i at få budskabet ud. Dels at vi ikke bliver i stand til at skelne målene fra hinanden, så de konflikter med hinanden, siger Henrik Dam og suppleres af Niels Thorborg: - En risiko er også, at de 17 verdensmål bliver indsnævret til kun at handle om klima. Nogle taler om FN's 17 klimamål, og det er forkert, det er meget mere omfattende end det. Fattigdom og sult på globalt plan, mindskelse af ulighed og bekæmpelse klimaforandringer er tæt forbundne kar og kræver en integreret indsats for at opnå holdbare resultater. - Eller sagt på en anden måde: Det nytter ikke, vi får styr på udledningen af CO2, mens halvdelen af jordens befolkning i mellemtiden dør af sult. Transformationen af SDU til at blive et slags arbejdende laboratorium for de 17 verdensmål skal ske uden tilførsel af nye bevillinger. - Vi rummer det inden for vores bestående budget på tre milliarder kroner. Vi kommer ikke og beder politikerne om flere penge, fortsætter Niels Thorborg, som tilføjer, at selv om FN opererer med en tidsramme for de 17 verdensmål på 2030, er der ingen slutdato. - Vi bliver aldrig færdige, det her stopper aldrig, men bliver en del af vores hverdag i fremtiden.