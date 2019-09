Svindelsag i landbruget vokser: Styrelse har anmeldt 55 sager til politiet

I Landdistriktsprogrammet uddeles i alt cirka 9,3 milliarder kroner i 2014-2020. 6,8 milliarder kroner kommer fra EU. Pengene går til at medfinansiere forbedringer af dyrevelfærden og styrke miljø- og klimaindsatsen i landbruget, og ifølge Landbrugsstyrelsen har flere landmænd forsøgt at indkassere penge, de ikke har ret til, fra puljen.

Tavs styrelse

Allerede dengang fortalte Landbrugsstyrelsen, at der kunne være flere sager på vej. I maj kunne avisen Danmark så gennem aktindsigt fortælle, at styrelsen forventede at politianmelde op mod 52 sager. Det tal passerede Landbrugsstyrelsen, da den ifølge Carsten Arentoft Andersen i juli politianmeldte yderligere 38 sager om svindel med støttemidler. Carsten Arentoft Andersen fortæller, at de 38 nye sager ligner de 17 sager, der blev anmeldt i marts.

- Det er i samme boldgade. Vi undersøger det samme indhold, men der kan selvfølgelig godt være variationer, siger han og fortæller, at ingen af sagerne er færdigefterforsket.

Carsten Arentoft Andersen har ikke noget bud på, hvonår sagerne forventes at være færdigefterforskede.

Landbrugsstyrelsen bekræfter, at der er foretaget yderligere 38 anmeldelser i juli, men vil ikke kommentere sagen yderligere, da der er tale om en verserende efterforskning.