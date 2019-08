Svigter S også takstnedsættelse på Storebælt?

Debat: Vi fik indgået en trafikaftale om at sænke taksterne på Storebælt med 25 procent, fordelt på to omgange.

Den første del med at sænke taksterne med 15 procent er gennemført for ikke længe siden. Den resterende del med at sænke de næste 10 procent er aftalt til at skulle gennemføres 1. januar 2023, når det tredje fynske motorvejsspor er bygget ved Odense.

Spørgsmålet, som også er sendt til transportministeren, er nu, om S vil sikre, at den aftalte takstnedsættelse på Storebælt på 10 procent bliver gennemført?

S har allerede svigtet ved ikke at stå ved aftalen om at bygge det tredje motorvejsspor syd om Odense, som ellers aftalt. S vil snakke og forhandle det igen. Det er helt unødvendigt, da både planerne er klar og pengene sat af til projektet. Derfor er det helt unødvendigt at udskyde igen. S skal blot bekræfte aftalen og gennemføre. Det samme gør sig gældende med den aftalte kommende takstnedsættelse på 10 procent på Storebælt.

Det er aftalt og på plads. S skal blot som nyt regeringsparti bekræfte aftalen og gennemføre. Vil S det, eller svigter S også på takstnedsættelsen på Storebælt?