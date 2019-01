Svigerinde: Vi advarede kommunen om Münchhausen by proxy hos tiltalte

Ringkøbing-Skjern Kommune fik allerede i 2014 en underretning om, at kvinden, der i 2017 blev anholdt for at tappe blod af sin søn, kunne lide af såkaldt medicinsk børnemishandling.

Herning: Svigerinden til den 36-årige kvinde, der står tiltalt for at have tappet sin søn for blod i flere år, lod tirsdag formiddag en bombe springe i retten i Herning.

I sin vidneforklaring fortalte hun, at hun og hendes mand allerede i 2014 havde advaret Ringkøbing-Skjern Kommune om forholdene hjemme hos Skjern-familien. Der kunne være tale om, at børnenes mor led af Münchhausen by proxy, sagde de.

- På et tidspunkt i august 2014 lavede vi en underretning til Ringkøbing-Skjern Kommune. Underretningen gik på, at vi var bekymrede for, at de tre børn i familien ikke fik nok at spise og ikke fik det korrekte at spise, fortalte hun og fortsatte:

- Ofte, når man var sammen med familien, fik deres børn at vide, at de ikke skulle spise for meget, "for så ville de bare få ondt i maven". De måtte gerne spise kage og sukker, men ikke almindelig mad. Vi siger i underretningen, at vi er nervøse for, at hun lider af Münchhausen by proxy, at hun skader sine børn med vilje.