Sundhedsminister: Vi har Europas billigste medicin

Netop B12-vitamin har tidligere i august 2017 været debatteret, da Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg - efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF) - spurgte sundhedsministeren, hvorfor B12-vitaminer i ampuller er så dyre i Danmark i forhold til Tyskland, og hvad ministeren vil gøre ved det. Ministeren gav - med hjælp fra Lægemiddelstyrelsen - dengang et langt teknisk svar om medicintilskud, fri prisdannelse på lægemidler og manglende oplysninger om den tyske importerede medicin. Men hun mente dengang ikke, at det var muligt at kommentere de tyske priser i forhold til de danske, når hun ikke var sikker på, at det er samme B12-produkt.

- Vi har faktisk meget lave priser på medicin, der sælges på apoteker, i forhold til resten af Europa. Men så er der enkelte lægemidler som det her B12-vitamin, som er vanvittigt dyrt, og det gælder også fnatmedicin, som der jo lige har været et stor udbrud af - og for eksempel sovemedicin til børn, som alt for mange børn i Danmark får, siger hun.

Langt det meste medicin, der sælges på danske apoteker, er billigere end i de fleste andre lande i Europa. Så her er den frie prisdannelse og kopiprodukter slået igennem, men sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) erkender, at der er enkelte typer medicin, der er markant dyrere i Danmark. For eksempel B12-vitaminer i ampuller, der koster 2089 kroner for ti styks i Danmark - det er mellem 34 og 45 gange dyrere, end i Tyskland, hvor prisen er 45-62 kroner.

Køb i Tyskland

I dag vil Ellen Trane Nørby gerne medgive, at prisforskellen er meget stor, så stor, at hun godt kan forstå, hvis patienter køber deres B12-vitaminer i Tyskland. Her får en dansk-tysk sundhedsakse en helt ny og konkret økonomisk betydning. For den enkelte patient, men det vil også kunne spare staten for penge, fordi der også kan opnås medicintilskud til et meget stort forbrug af B12-vitaminer.

- Lige her har folk i Sønderjylland jo så den fordel, at de kan hente medicinen på apoteker i Tyskland - men her gælder det indre marked jo også, så man kan også handle på nettet. I Tyskland er B12-ampuller håndkøbsmedicin, mens det i Danmark er på recept. Det er også sådan noget, der kan afholde flere producenter fra at komme ind på markedet. Så på den måde kan der også i de langt større lande være en større konkurrence på typer af medicin, end vi har i Danmark. Men det er også sådan noget, vi følger løbende, hvad der skal være på recept eller ikke. Vi gør hvad vi kan for at få flere ind på markedet, siger sundhedsministeren.

I Danmark er det to producenter af B12-ampuller, der deler markedet for B12-vitamin ampuller.