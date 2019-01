- Hvis jeres sundhedsreform bliver gennemført, hvem skal så overtage driften af de ambulanceselskaber, der i dag ligger i de fem regioner?

- De skal være forankret i de fem sundhedsforvaltninger, der afløser regionerne, men opgaven bliver lagt op til Sundhedsvæsen Danmark, der f.eks. skal kigge på, om der er grænseområder mellem regionerne med dårlig dækning og målene for, hvor hurtigt ambulancer skal være fremme. I dag vurderer regionerne hver for sig, hvad de synes er o.k. I Nordjylland er det kun er 91 procent af ambulancerne, der når frem inden for 15 minutter. I Midtjylland er det 96 procent. Er det rimeligt, at der er så store forskelle? Det løfter vi op og giver en national forankring. Det er Folketinget, der skal stå på mål for, at vi får et ensartet serviceniveau, så man får større tryghed landet over.

- Forskellene opstår bl.a. på baggrund af, at regionspolitikerne i dag beslutter, hvor mange ambulanceberedskaber der skal være, og hvor de skal placeres. Hvem skal beslutte det i fremtiden?

- Der skal være en national forpligtende ramme. I sidste ende skal der være politiske forhandlinger forankret i Folketinget, hvor vi sætter mål. Der er dobbelt så stor sandsynlighed for at overleve hjertestop i Midtjylland end i Region Sjælland. Det kan vi ikke leve med. Derfor en anden organisering.

- Så antal og placering af ambulanceberedskaber skal i fremtiden prioriteres på Christiansborg?

- Vi synes ikke, der er tilstrækkelig dækning i dag, og derfor vil vi placere flere akutberedskaber, og det er nødt til at ske på baggrund af en national politisk mandatgivning, hvor det i dag er regionalt baseret. Og så er der nogle, der skal drifte det bagefter. Der vil komme en national standardiseret ramme, som vil gælde hele landet, i stedet for at det som i dag ligger i regionerne.

- Hvem skal i fremtiden skal beslutte, om der skal holde en lægeambulance i Lemvig eller i en anden by?

- Det vil ske under lokal inddragelse, men ud fra en national ramme.

- Eksperter og fagfolk mener, at Lemvig er en dårlig placering til en lægebil. Den er der kun, fordi politikerne i regionen vurderer, at den er vigtig af hensyn til lokalområdet. Kan du forstå, at politikere der er bekymrede for, om den vil overleve en reform?

- Altså, min familie bor i det område. Hvis jeg troede, det ville smadre akutberedskabet i Nordvestjylland, ville jeg så synes, det var en god idé? Det tror jeg næppe. Når man sidder med et regneark, er der hver gang nogle, der foreslår at forringe dækningen i Danmark. Det synes vi ikke er acceptabelt. Vi ønsker at styrke beredskabet, som er udfordret i regionerne i dag.

- Så hvis lægebilen i Lemvig fortsat vil blive indstillet til lukning af embedsfolk, hvem skal så i fremtiden forsvare placeringen, hvis den skal forsvares?

- Vi er nødt til at stoppe med at tage diskussioner om forringelser i akutberedskaberne år efter år. Vi skal begynde at diskutere forbedringerne, og hvad de nationale mål skal være.

- Men det er jo netop ikke sort-hvidt, om noget er en forbedring eller en forringelse. Lægebilen i Lemvig rykker sjældent ud og koster op mod 10 millioner om året. Mange ville mene, det er en forbedring at bruge de penge et andet sted, hvor den kunne hjælpe flere mennesker?

- Jeg møder også eksperter, læger og fagfolk, som siger, at i et regneark skal vi ikke have lægehelikoptere. Alligevel valgte vi for et år siden at afsætte penge til fire i stedet for tre lægehelikoptere for at sikre større tryghed. Det er en politisk prioritering, om man ønsker at styrke akutberedskabet. Vi ønsker bare, at det skal være forankret i en national ramme.