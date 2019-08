Struer har en festival uden sidestykke

Ved at høre lydene fra en gågade et sted, der er meget anderledes end det, man kender, gøres det mere bekendt og mindre fremmed.

- Umiddelbart kan man godt tænke, at der er lidt forskel, tilføjer hun med et lille grin.

Kultur: Lyden af hæle, der rammer fortovet. Et bilhorn dytter et sted i baggrunden. Poser og tasker, der rasler. Mumlen fra mennesker, der haster forbi. En mand råber noget på et fremmed sprog.

Struer Tracks er en lydfestival, der finder sted hvert andet år i Struer Kommune. I festivalen indgår kunstværker fra internationale lydkunstnere, hvoraf nogle er skabt specifikt til Struer Tracks, mens andre er fremstillet ved tidligere lejligheder. Lydfestivalen fandt sted for første gang i 2017, og i år skydes festivalen i gang med afsløringen af et permanent kunstværk, "Amplified Views" af Ursula Nistrup. Det er skabt i samarbejde med Bang & Olufsen Struer Tracks er et led i Struer Kommunes store satsning om at brande sig selv som Lydens By.

Uden sidestykke

"En by i Rusland" er blot et af flere værker, der tilsammen udgør lydkunstudstillingen til dette års Struer Tracks - en lydfestival uden sidestykke i Danmark. Den foregår i den lille vestjyske by Struer, som har valgt at promovere sig som "Lydens By". Fra 23. august til 7. september kan man i hele bybilledet opleve lydkunstværker lavet af kunstnere fra hele verden - nogle specifikt til Struer Tracks. De kan findes som lydinstallationer, som skulpturer, i parker, i nedlagte bygninger og bag tomme butiksfsfacader.

Struer Tracks fandt sted for første gang i 2017. I år giver de forskellige kunstnere bud på, hvad vi som mennesker har brug for at lytte til. For eksempel lyden fra en gigantisk gong, placeret inde på rådhuset. Hvert 19. minut vidner lyden om, at endnu en dyreart er uddød.

Isa Paludan Asboe er kommunikations- og formidlingsansvarlig for Struer Tracks, og hun tog dagen før den store åbning pressen med på rundtur blandt nogle af værkerne.

- Struer Tracks præsenterer værker af nogle af de bedste lydkunstnere fra hele verden, og festivalen er vokset meget siden første gang for to år siden, både i antal værker og deltagende kunstnere, og den vil blive ved med at vokse frem mod næste gang i 2021, fortæller hun, mens hun leder journalister og fotografer fra gågaden ned på havnen til det næste kunstværk og fortæller, at der også er en lyttelounge på det lokale bibliotek, workshops og et podcast-lab.