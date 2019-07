Større råderum: Cepos vil give LO-familie 5000 kroner i skattelettelse

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den uafhængige borgerlig-liberale tænketank Cepos kommer frem til samme resultatet som 3F. Dog med et overskud på tre milliarder kroner i 2025 i forhold til fagforbundets resultat på 6,5 milliarder kroner det år.

- Statsminister Mette Frederiksen har fået medvind på cykelstien til sin økonomiske politik med den nye fremskrivning i og med, at hun vil øge det offentlige forbrug i takt med det demografiske træk, lyder analysen fra cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Logikken er, at børn og unge koster det offentlige penge i pasning og skoler, og ældre trækker også på de offentlige kasser. Omvendt bidrager flere i den arbejdsdygtige alder til, at regeringen har flere penge at råde over i den offentlige sektor frem til 2025. Udgangspunktet for Venstre og Socialdemokratiet under valgkampen var at lade det offentlige forbrug følge det demografiske træk, men nu bliver der penge i overskud.

Ifølge analysen fra Cepos kan en LO-familie få 5000 kroner mere til forbrug om året, hvis regeringen vælger at bruge fire milliarder kroner på at firedoble jobfradraget.

- Min anbefaling er, at man bruger pengene på at sænke skatten på arbejde for at øge arbejdsudbuddet. Arbejdsgiverne har svært ved at skaffe arbejdskraft, og med lavere skat kan det bedre betale sig at arbejde over, lyder argumentationen fra Mads Lundby Hansen