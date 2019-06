Støjhegnet står og råber: Verden vil bedrages

Når man arbejder med at reducere støj udendørs, er der kun èn eneste ting, der er vigtig: At øge afstanden fra støjens kilde, til den når de støjplagede ører. Det gør et hegn, hvis det er helt tæt - og så skal det i øvrigt være så højt og bredt som muligt. Men det betyder mærkeligt nok intet, om hegnet dæmper lyd. Den mængde lyd, der kommer over og rundt om et hegn, er meget større end den ubetydelige mængde lyd, som et hegn evt. absorberer.

Som almindelig støjplaget hegnskøber tror man, at isolering er godt. Vi ved det faktisk. Vi har på egne ører mærket, hvordan isoleringsmaterialer suger lyden til sig. Derfor efterspørger vi hegn med lydisolering, og sælgeren undlader behændigt at rette vores vildfarelse. Vi får ørerne fyldt med lydabsorberende materiale. og i øvrigt er hegnet med de karakteristiske rockwoolfyldte felter jo over alt, - så der må jo være noget om det.

Men det er en dyr misforståelse. Private, virksomheder og boligforeninger betaler dobbelt eller tredobbelt pris for deres hegn uden at få andet end den visuelle effekt ud af det.

Det er vel ikke sælgerens opgave at undervise kunden i fysik og akustik, og det er jo ikke løgn, at hegnet dæmper lyden. Støjhegnet er snarere et lidt sjovt billede på en syg symbiose. Markedet tilbyder de produkter, kunderne efterspørger - uanset hvor tåbelige og unyttige de end måtte være.

Alle i støjhegnsindustrien ved det, og mon ikke fabrikanter og sælgere af og til i deres stille sind tænker deres? Men vækst er vækst, og jo mere vi svinger dankortet, jo bedre går det. Det er det, støjhegnet står og råber.