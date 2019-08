Støjberg og Jensen i stedet for Løkke og Hjort

Debat: Jeg bliver helt tændt og nærmest engageret i den tumult, det nyligt afholdt sommergruppemøde hos Venstre har affødt.

Som gammel militærmand vil jeg sammenligne Claus Hjort Frederiksen med en slags specialofficer, der ved bedst. Kaptajnen Lars Løkke Rasmussen har sine tro væbnere og den unge løjtnant Kristian Jensen må ikke have sin egen selvstændige mening. Han er jo også blot en vestjyde, der har brugt sin tid på loyalitet og arbejdskraft på det, han tror på. At et parti, som Venstre ikke skal lefle for et oppositionsparti som Socialdemokratiet for blot at være en del af et eventuelt regeringssamarbejde.

For mig at se havde Lars Løkke Rasmussen ret til at sætte kursen før sidste valgkamp, da han kunne se, det smuldrede for ham. Måske fik han et godt valg for det, men det kan man vel ikke sige med sikkerhed? Måske en Inger Støjberg med præcise udmeldinger i indvandrerspørgsmål har trukket mange vælgere fra DF?

At Inger Støjberg og Kristian Jensen nu er blevet skubbet til side for andres ambitioner synes at være tilfældet. De to har skaffet mange vælgere til gavn for partiet og andre vil så 'skumme fløden' for det.

Hvis jeg var medlem af Venstre, ville jeg foreslå Løkke og Hjort Frederiksen at træde et skridt tilbage og lade yngre uprøvede kræfter komme til. Når Socialdemokratiet kan mønstre et nærmest uprøvet hold af ministre - ja, så kan Venstre vel også med Kristian Jensen og Inger Støjberg i spidsen. Hvis et kommende valgresultat falder sådan ud.

Kristian Jensen har just blot et ganske almindelig ordinært navn, uden mellemnavn og andre fancy attituder. Han kan slå flikflak - at se Claus Hjort Frederiksen gøre antydning til det, ville falde pladask til jorden. For mig må Kristian Jensen gerne mene noget andet, end hvad partitoppen siger, når det er ren Venstre-politik og ikke taktiske fægterier om magten.