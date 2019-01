Stemmer fra Venstres bagland: Ærgerligt, at regionernes nedlægges

Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg

- Det, der for mig er det væsentligste, er, at patienterne er centrum for de ydelser, det sundhedsfaglige område leverer. Udtalelsen om, at det, der ikke er svært, skal være nært, det er positivt. Vi skal løse opgaverne til så lidt gene for borgerne som muligt. Det er vigtigt med demokratisk kontrol, og det er vigtigt, at borgerne også kan være med til at sætte det hold, der er en del af løsningerne. Vi har et godt samarbejde med Region Syddanmark, og jeg synes, den gør det godt. Intentionen må - og skal altid være - den bedste løsning for patienterne.