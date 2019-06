Stem på dem, der vil gøre noget for sundheden

Sundhedsvalg: Sundhedspolitikken er med i valgkampen. Vi opfordrer alle til at stemme og blande sig i debatten. Også klima- og miljøpolitikken fylder meget. De to områder bør i høj grad sammentænkes. Et godt miljø giver færre patienter, så et godt miljø er god forebyggelse.

Sygdom og sygdomsbehandling fylder meget i sundhedssektoren, forståeligt fra et individuelt synspunkt. Men med en aldrende befolkning, udvikling af nye og ofte dyre metoder og medicin, der har patent, samt stigende krav fra befolkningen om et bedre sundhedssystem, er det sandsynligt, at politikerne vil være nødt til i endnu højere grad at prioritere hårdere end de gør i dag med hensyn til behandling og kvalitet. Sundhedsudgifterne per indbygger er steget med 56 pct. i faste priser siden år 2000.

Har vi råd til at fortsætte denne udvikling?

Vi mener i Patientforeningen, at det er tid til også at fokusere på den underliggende faktorer, der gør folk syge, inklusiv forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

Over 13.000 dør hvert år af rygning. For Patientforeningen er det vigtigt at få stoppet for tilgangen af nye rygere. En forhøjelse af tobaksprisen for alle på over 60 kr. pr. 20 cigaretter kan Patientforeningen tilslutte sig. Det vil kunne give ca. 400 mio. kr. i ekstra indtægter til staten. De midler bør øremærkes til at nedbringe rygning yderligere og til generel forebyggelse af sygdom.

Rygning koster samfundet over 50 mia. kr. om året, og det koster ikke kun dødsfald, men også lang lidelse for de ramte og ikke mindst for deres pårørende.

For Patientforeningen er det vigtigt, at vi får ophævet rationeringen på sundhed. De lange ventelister må væk. På rigtig mange områder er det en god forretning. Lad os tage et eksempel. Der er i dele af landet mange måneders og nogle steder over et års ventetid på høreapparater. Det holder mange væk fra arbejdsmarkedet, at de ikke kan høre ordentligt.

Patientforeningen sætter valgfrihed højt. Når vi handler, vil vi vælge frit. Er en butik dårlig, så flygter kunderne, og personalet bliver nødt til at ændre stil eller/og priser, hvis de vil fortsætte. Få butikker har køer på flere måneder, mens det er tilfældet på sundhedsområdet. Det må kunne gøres bedre. Giv patienterne noget at vælge imellem, og lad pengene følge patienterne og ikke murstenene. Patienternes frie valg er bedre end de fleste ledelsesteorier på sundhedsområdet. Har patienterne det frie valg, så bliver der også lyttet til dem. Bliver der ikke lyttet et sted, så søger patienterne straks andre steder hen.

Et sådant system kræver flere læger og sygeplejersker. Patientforeningen er stor tilhænger af familielægen, men der skal være mange flere at vælge imellem.

Patientforeningen ønsker, at patienter og pårørende høres mere. Det er fint, at den foreslåede sundhedsreform inddrager patienter og pårørende, og det er fint, at der decentraliseres yderligere. Ligeledes er det tilfredsstillende, at man vil sikre befolkningen ensartet behandling landet over. De stærkt svingende behandlingstider og den stærkt svingende behandlingskvalitet, der blandt andet bidrager til en 17 pct. variation i brystkræftbehandlingen mellem de fem regioner er ikke tilfredsstillende. De nationale krav skal gælde over alt i landet.

På nuværende tidspunkt følger regionerne sundhedsloven, mens kommunerne følger serviceloven. Det er ikke ideelt. Det er heller ikke ideelt at have en pengekasse, regionernes, til at klare hospitalsbehandlingen, og en anden til at klare den efterfølgende pleje. Der er for megen kassetænkning, for lidt forebyggelse og for dårlig behandling af patienterne i denne model. Den bør derfor erstattes af et samlet ansvar med valgfrihed for patienterne og en tovholder for hver patient.

Med de mange millioner behandlinger, der hvert år foretages i vort sundhedssystem, sker der desværre en række fejl og utilsigtede hændelser. De fleste heldigvis ubetydelige, men der er også alvorlige fejl, hvor patienten kommer mere syg ud af hospitalet end han/hun kom ind. Patientforeningen ønsker en hurtigere og mere rundhåndet hjælp i disse ulykkelige tilfælde. Der må være en stor solidaritet med dem, der således uforskyldt har fået ødelagt deres liv helt eller delvist.